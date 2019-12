Procès pour fraude fiscale des Balkany: «Je n’y peux rien si je suis née avec une cuillère en argent dans la bouche»

D’où vient l’argent? Pour répondre à cette question, au centre du procès pour fraude fiscale des édiles de Levallois-Perret, Isabelle Balkany a développé mardi devant la cour d’appel de Paris sa théorie du «syndrome du matelas».

La présidente Sophie Clément annonce que l’on va parler des «revenus» et des «espèces». Dans ce dossier, les époux Balkany ont été condamnés en première instance pour n’avoir pas payé l’impôt sur la fortune (ISF) entre 2010 et 2015, et pour avoir déclaré des revenus amplement sous-évalués entre 2009 et 2014.

«Nos dépenses sont supérieures à nos revenus, c’est une évidence du Bon Dieu!», s’est exclamée, agacée, Isabelle Balkany, 72 ans, seule à la barre, en l’absence de son mari hospitalisé.

«Ce qui nous a permis de le faire c’est que maman est morte. J’ai eu 2 millions d’euros de capital (en 2008) et nous avons assumé notre train de vie avec ce capital» versé sur «mon compte BNP à Levallois», a-t-elle affirmé.

L’avocat du fisc a fait remarquer que le problème ici n’est pas l’héritage arrivé légalement sur le compte de Mme Balkany, mais «les dépenses en espèces, sans qu’il y ait eu de retrait».

«Ah! Vous avez vraiment l’art de tout mélanger. C’est presque comique!», s’est exclamée la prévenue, qui a par ailleurs reconnu avoir perçu un héritage non déclaré en Suisse.

La présidente l’a alors ramenée au cash: d’où vient-il?

L’avocate générale a résumé: «Donc, les espèces étaient stockées quelque part avant d’être dépensées, car si elles avaient été versées sur un compte, on en aurait la trace, c’est ça?»

«Oui», a soupiré Isabelle Balkany, «ça s’appelle le syndrome du matelas».

«Je n’y peux rien si je suis née avec une cuillère en argent dans la bouche», a-t-elle enchaîné. «Mon père a bossé toute sa vie, a gagné beaucoup d’argent. Le père de Patrick avait de l’argent en Suisse. Finalement, nous n’avons pas travaillé pour gagner de l’argent, nous l’avons fait pour nous mettre au service» d’une ville et de ses habitants.

Les réquisitions sont attendues mercredi matin.