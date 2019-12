La Ville de Mons annonce un budget 2020 en équilibre

Les autorités communales de Mons ont annoncé mardi leur budget prévisionnel pour l'année 2020. Ce budget est en équilibre et les taxes principales restent inchangées. Les instances montoises ont souligné leurs efforts pour améliorer le quotidien de leurs citoyens ainsi que pour donner la priorité aux villages de l'entité.

Le budget de la Ville de Mons pour l'année 2020 a été annoncé mardi par les instances montoises comme "ambitieux, équilibré et respectueux des engagements de la majorité". Ce budget est en équilibre à l'exercice propre, à 171.140.130 euros. Le budget total de l'exercice propre et des exercices antérieurs se solde sur un boni de 916.309 euros.

"Les résultats de la Ville en 2019 sont meilleurs qu'attendus et ce, malgré un contexte compliqué pour les communes", a indiqué le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin (PS). La fiscalité reste dans l'ensemble inchangée et une priorité "absolue" est donnée aux villages de l'entité et au "confort des citoyens".

Les dépenses en personnel restent le poste le plus important avec 66,01 millions d'euros, devant les dépenses de transfert à 61,70 millions. Les dépenses en investissements sont annoncées à 92,5 millions, contre 68,8 millions en 2019. Elles concernent notamment des travaux de voirie, des projets de mobilité, des travaux dans les écoles et les infrastructures sportives. Un plan d'embauche est prévu à hauteur de deux millions, soit 28,5 équivalents temps plein (ETP) pour, notamment, renforcer les équipes de propreté, de voirie, d'espaces verts et des cimetières. L'engagement de 15 policiers est également prévu.

Le budget 2020 du CPAS montois est annoncé lui aussi en équilibre à 109.628.60 euros, grâce à la dotation communale de 18 millions augmentée de 930.000 euros.