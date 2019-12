La police va racheter la gare de La Louvière-Centre

La gare de La Louvière-Centre sera rachetée en 2020. Une somme de 660 000€ est en tout cas prévue à cet effet dans le budget de la zone de police de La Louvière.

Comme au Monopoly, on peut racheter des gares dans la vraie vie, même des gares encore en fonction. C’est en tout cas ce que veut faire la ville de La Louvière avec la gare SNCB La Louvière-Centre.

Avec le temps, cette dernière est devenue surdimensionnée. La SNCB n’y exploite plus qu’un guichet en matinée en semaine et elle maintient ouverte une salle des pas perdus. Il y a deux ans, la société de transport public ferroviaire envisageait d’installer des préfabriqués et de la fermer plutôt que d’engager des rénovations pour un bâtiment dont elle n’a presque plus d’usage.

Cela ne convenait pas à la ville de La Louvière, qui l’a fait savoir. Une réflexion s’est engagée pour déterminer le devenir du bâtiment. Elle a abouti au projet de déménagement du commissariat central de la zone de police louviéroise, à l’étroit dans ses locaux vétustes rue de Baume.

Une étude est lancée en 2018 avec l’intercommunale IGRETEC pour définir le projet évalué à 2 millions€ pour la rénovation et l’adaptation du lieu. Des négociations s’engagent avec la SNCB pour établir un bail emphytéotique, où la SNCB resterait propriétaire des murs, mais où la zone de police aurait l’entière jouissance des lieux, à l’exception de la salle des pas perdus et d’un espace pour un guichet.

Mais finalement, une autre option est privilégiée aujourd’hui: le rachat pur et simple du bâtiment. Au niveau des investissements prévus par la zone de police en 2020, 660 000€ sont budgétisés pour cela.

Clarification

Pourquoi? «Pour clarifier les choses», estime le bourgmestre de La Louvière Jacques Gobert, qui pointe l’évolution du projet. «A la base, on partait d’une situation où on n’occupait pas autant les lieux (NDLR: on parlait de 70 à 80%). Ici, la police occupera 95% du site.» Il est donc logique que nous achetions et que nous louions à la SNCB l’espace pour un guichet.

A la base, le projet comptait une partie commerce, dans l’espace buffet, mais cette idée a disparu. On restera donc sur deux affectations: la police, majoritaire, et une petite partie service aux navetteurs… tant que la SNCB voudra bien maintenir un guichet ouvert.

Notons que cette dernière engagera des travaux de réfection des quais et du couloir sous voies, pour un montant de 800 000 euros. Ceux-ci devraient être effectués en parallèle des travaux de transformation du bâtiment de la gare, que le bourgmestre espère lancer en 2021.

Une dernière ébauche des plans de la rénovation a été présentée au bourgmestre, on attend désormais son dévoilement au public…