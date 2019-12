Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 18 décembre

J. J Abrams, Marco Bellocchio et Valérie Donzelli sont au menu de ce petit mercredi. Star Wars oblige. -

Une (neuvième) «bataille pour la liberté», des gargouilles, des symboles phalliques, la Cosa Nostra et même la forêt norvégienne: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 18 décembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Star Wars, épisode IX: l’ascension de Skywalker

Drame/Science-fiction de J.J. Abrams. Avec Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Billy Dee Williams, Mark Hamill, Carrie Fisher, Keri Russel et Lupita Nyong’o. Durée: 2 h 24.

Ce que ça raconte

C’est la lutte finale entre Rey, la princesse Leïa et leurs copains de la Résistance, et le Premier Ordre du vilain (?) Kylo Ren…

Ce qu’on en pense

Un épisode majuscule, qui sort enfin des sentiers déjà battus jadis par George Lucas, mais en respecte les fondamentaux.

La critique complète ce mercredi 18/12 à 9 h (ou dans votre gazette un peu plus tôt).

Notre Dame

Comédie de & avec Valérie Donzelli. Avec Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca, Bouli Lanners, Virginie Ledoyen et Philippe Katerine. Durée: 1 h 30.

Ce que ça raconte

Une jeune quadra, architecte et mère célibataire, remporte presque par hasard le concours de la Ville de Paris visant à réaménager le parvis de Notre-Dame. Il va lui falloir sortir de cette galère, enceinte de surcroît.

Ce qu’on en pense

Une comédie loufoque comme on les aime. Tout ce qui pourrait être ridicule vire au coup de génie. Cette fois, on a retrouvé Valérie Donzelli.

La critique complète

L’interview de Valérie Donzelli

Le traître (Il Traditore)

Biopic dramatique de Marco Bellocchio. Avec Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Fabrizio Ferracane, Maria Fernanda Cândido et Nicola Cali. Durée: 2 h 31.

Ce que ça raconte

Dans les années 80, le parrain de la mafia sicilienne Tommaso Buscetta trahit ses confrères en se confiant au juge Falcone. Ça va chauffer au tribunal.

Ce qu’on en pense

Le film de mafia, c’est un grand classique du cinéma italien. Détaillé comme un documentaire, le Traître est passionnant, à condition de s’accrocher.

La critique complète

Our Stealing Horses

Drame d’Hans Petter Moland. Avec Stellan Skarsgard, Bjorn Floberg et Tobias Santelmann. Durée: 2 h 02.

Ce que ça raconte.

Le vieux Trond s’isole dans la campagne norvégienne pour passer le nouvel an. Il tombe quand même sur son voisin, un gars qu’il a connu dans sa jeunesse qui le ramène à l’été de ses quinze ans.

Ce qu’on en pense

C’est sympa la forêt norvégienne en été mais ça manque un poil d’animation, même quand on enchaîne les drames familiaux.

La critique complète

Zénon l’insoumis

Documentaire de Françoise Levie. Durée: 1 h 07.

Ce que ça raconte

Françoise Levie suit l’amitié épistolaire d’André Delvaux et Yourcenar dans les années 80 et replace le roman L’œuvre au noir au cœur de l’actualité.

Ce qu’on en pense

C’est un film sensible et très intelligent. Il rend hommage avec émotion à deux grands artistes et il pose des questions subtiles sans jamais insulter le génie de Yourcenar ou celui de Delvaux.

La critique complète