VIDEO | Défi réussi pour Mômes Circus à Tournai

Plus de 500 enfants d’une dizaine d’écoles de tous réseaux ont répondu à l’invitation de Mômes Circus. Les bénéfices de l’opération seront reversés à Viva for Life.

Nous l’avions annoncé, l'école de cirque tournaisienne Mômes Circus a programmé trois spectacles qui ont été et seront présentés jusque vendredi trois fois par jour durant toute cette semaine dans la salle la Fenêtre, à Tournai, dans le cadre d’une opération baptisée «la semaine du merveilleux et du fantastique» axée sur les arts du cirque.

Adressée à un public scolaire, cette opération permet également de récolter des fonds pour Viva for Life qui seront versés à l’opération samedi matin par une délégation d’enfants représentant les différentes écoles ayant participé aux représentations.

Lesquelles sont assurées par Marie­-France Briquet qui propose un conte de Noël, Xavier Sourdaud avec son spectacle «la magie du père Noël» et Lucie Jacquemart qui réalise des bulles géantes et magiques.

L’action est un succès car la salle affiche complet pour toute la semaine. Plus de 500 enfants venus d’une dizaine d’écoles de la région auront assisté aux différents spectacle à l’issue de cette semaine.

Notez que les cours de Mômes Circus se donneront en plein air, samedi à partir de 10 h 30, devant le cube de Viva for Life et que chacun et chacune est invité à y participer.