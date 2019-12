Netflix va perdre 330 épisodes en 19 jours

La liste revue et corrigée des programmes qui quittent bientôt Netflix annonce de sérieux dégâts.

C’est un constat implacable. Le catalogue belge de Netflix est un réservoir percé aux 1001 fuites.

Si le géant du streaming injecte à cadence soutenue de nouveaux programmes, des flots de films, de séries et de documentaires quittent tout aussi régulièrement la plate-forme.

La preuve: le Netflix belge francophone va perdre en 19 jours 330 épisodes de 8 séries, 2 films, 1 documentaire.

Certes, certains départs sont moins marquants que d’autres et attristent en priorité des niches.

Exemple: les séries animées japonaises sont omniprésentes dans la nouvelle liste des départs forcés.

Hélas, cette liste abrite aussi les intégrales de deux séries grand public:

- Under the Dome.

- Grimm.

Voici le planning des retraits d’ores et déjà programmés.

18 décembre 2019

Le sourire de Mona Lisa. Film.

Le film Le sourire de Mona Lisa rassemble notamment Julia Roberts et Julia Stiles. Internet

19 décembre 2019

Sonic Boom. Série animée. 1 saison, 52 épisodes.

Daemonium. Film.

21 décembre 2019

Lo and Behold: Reveries of the Connected World. Documentaire.

31 décembre 2019

Under the Dome. Série. 3 saisons, 39 épisodes.

Berserk. Série animée. 1 saison, 25 épisodes.

Another. Série animée. 1 saison, 12 épisodes.

Samurai 7. Série animée. 1 saison, 26 épisodes.

The Adventures of Figaro Pho. Série animée. 1 saison, 13 épisodes.

Odd Squad. Série. 2 saisons, 40 épisodes.

Adapté d’un roman de Stephen King, Under the Dome raconte la vie tourmentée d’une ville coupée du monde par l’apparition d’un mystérieux dome. Internet

5 janvier 2020

Grimm. Série, 6 saisons, 123 épisodes.