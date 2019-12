Le débrief du jour: Attaque à l’explosif | Le geste fort du pape François | Le retour de Mariah Carrey

Le jugement dans l’affaire d’homicide pour défaut de prévoyance d’une agence bruxelloise de logements sociaux, une attaque à l’explosif artisanal contre deux policiers français, le geste fort du pape François en faveur de la lutte contre les agressions sexuelles, le point sur les grands chantiers routiers hivernaux, un tube qui devient numéro un des ventes 25 ans après sa sortie: voici ce qui a fait l’actu de ce mardi 17 décembre 2019

1. Homicide pour défaut de prévoyance: la société de logement sociaux acquittée

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a acquitté le Foyer Schaerbeekois d’homicide involontaire par défaut de prévoyance et de précaution, ce mardi matin. Cette société de logements sociaux était poursuivie suite au décès d’une de ses locataires, une mère de trois enfants enceinte, dans l’incendie de son appartement rue Séverin à Schaerbeek.

2. Un engin explosif lancé en gare de Lille-Flandres

Un «engin explosif artisanal» a été projeté au sol mardi à la mi-journée en direction de policiers qui sécurisaient la gare de Lille-Flandres et a explosé sans faire de blessé.

3. Lutte contre les agressions sexuelles: le geste fort du pape François

Le pape François a levé le secret pontifical sur les dénonciations d’abus sexuels, ainsi que sur les procès et verdicts dans ce domaine, a annoncé mardi le Vatican, tout en maintenant un minimum de confidentialité.

4. Cinq chantiers rouverts durant l’hiver

La Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico) et le cabinet du ministre des Travaux publics, Philippe Henry, ont communiqué la liste des chantiers pour la période hivernale. Retrouvez-les sur notre carte interactive.

5. Numéro un des ventes 25 ans après sa sortie

Le morceau de Mariah Carey «All I Want for Christmas Is You» s’est hissé pour la première fois en tête des ventes de singles aux États-Unis lundi, quasiment 25 ans jour pour jour après sa sortie.

