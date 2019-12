Le vieil oncle d’Amérique qu’on connaît mal et qu’on n’aime pas tellement non plus, finalement. La difficulté: offrir un cadeau en se faisant plaisir puisqu’on ne sait rien de ses goûts. Aussi pour le grand-oncle qu’on ne voit qu’une fois par an, la vieille dame aux chats qui vient nourrir le vôtre quand vous n’êtes pas là ou le collègue de bureau à qui on doit faire un cadeau cacahuète. Pour elle (lui), nous avons sélectionné…