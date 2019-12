Seraing: les travailleurs d’un Delhaize risquent de perdre leur emploi, les gérants ont prévenu de la faillite par... SMS

Les managers ont été prévenus de la faillite par un... SMS de leurs gérants: une vingtaine de travailleurs d’un Delhaize franchisé, situé rue des Bas Sarts à Seraing, risquent de perdre leur emploi à quelques jours de Noël.

Une vingtaine de travailleurs d’un Delhaize franchisé, situé rue des Bas Sarts à Seraing, risquent de perdre leur emploi à quelques jours de Noël. La faillite du magasin a été prononcée ce lundi 16 décembre par le tribunal de l’entreprise de Liège. Depuis, le magasin est occupé par le personnel. Son sort dépend désormais de Me Ransy, curateur désigné par le tribunal de l’entreprise de Liège, a-t-on appris ce mardi à bonne source.

Dimanche en début de soirée, trois managers du magasin ont reçu un SMS de leurs gérants signalant que la faillite du magasin serait prononcée le lendemain. Une attitude dénoncée tant par les autorités politiques sérésiennes que par le SETCa. Pour le bourgmestre de Seraing, Francis Bekaert, ce type de pratique est «digne de Germinal» et le syndicat socialiste stigmatise lui «une méthode particulièrement violente et peu courageuse de la part de patrons qui n’assument pas leurs responsabilités».

Depuis lundi, le personnel occupe en journée les bâtiments ce qui, selon le SETCa, n’a pas empêché les deux gérants, qui avaient repris cette enseigne franchisée il y a trois ans après une précédente faillite, de vider progressivement le magasin en s’y introduisant de nuit.

Des indices de mauvaise santé financière avaient été décelés par le personnel. Les salaires tardaient à être payés et les fournisseurs attendaient également leurs dus. Les travailleurs estiment d’ailleurs que cette situation incombe uniquement aux gérants incapables de gérer leur stock et plus particulièrement l’approvisionnement des produits frais.

Selon le personnel, le magasin serait rentable et le SETCa n’écarte pas l’hypothèse d’une reprise de la gestion du magasin par le personnel «mais tout dépendra de l’analyse faite par le curateur et plus particulièrement au niveau financier».

Le syndicat compte par ailleurs entamer des discussions avec Delhaize. «Il est trop facile de se retrancher derrière la franchise pour se dédouaner de ce qui se passe dans des magasins qui affichent clairement son enseigne et qui ne vendent que des produits fournis par Delhaize», annonce le SETCa.