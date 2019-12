«Pourquoi 21 enfants sont abattus chaque jour en Amérique?»: Mike Bloomberg tacle Donald Trump

Dans un clip de campagne diffusé ce mardi, le milliardaire démocrate a dénoncé une corrélation entre la présence de Trump au pouvoir et les tueries en milieu scolaire qui ont affecté l’Amérique ces dernières années.

Le ton est encore monté d’un cran dans la campagne à désormais moins d’un an de l’élection présidentielle américaine.

Cette fois, c’est le milliardaire et ancien maire de New York, Michael Bloomberg, qui a dégainé face au président sortant, Donald Trump.

Dans une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, celui qui se revendique aujourd’hui de mouvance démocrate – mais qui a par le passé battu pavillon républicain – a ainsi taclé le président Trump sur son bilan sécuritaire dans les écoles du pays.

21 students are shot every day—because of Trump’s unwillingness to act. Between protecting the NRA and our children, he's made his choice. Which is why we need to beat him. pic.twitter.com/qUXTKxXWow