9 anecdotes folles sur la saga Star Wars

Le créateur George Lucas a envisagé d’utiliser un singe masqué pour incarner Yoda le maître Jedi.

Une page se tourne. Star Wars IX L’Ascension de Skywalker boucle la célèbre saga entamée en 1977. C’est la fin du long chapitre dédié aux Skywalker, leurs amis, leurs ennemis.

En 42 ans et 9 films, la franchise a connu des hauts et des bas. Des anecdotes connues et méconnues ponctuent l’histoire de cette triple trilogie.

Découvrez ci-dessous 9 anecdotes folles sur Star Wars.

1. Les 4 points de suspension

C’est un passage incontournable. Le texte Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine.... annonce le début d’un film Star Wars. En version originale: A long time ago in a galaxy far, far away....

Parfois abandonnés en version française selon le support, les 4 points de suspension sont pourtant la norme imposée dès 1977. Internet

Avez-vous remarqué que la phrase se termine par 4 points de suspension? L’origine de cette ponctualité atypique reste floue. En version française, c’est plus compliqué encore. Selon le support (K7 VHS, DVD, Blu-ray…), le texte d’introduction affiche trois ou quatre points de suspension.

2. Yoda le singe savant

En 1980, Yoda signe une entrée remarquée dans L’Empire contre-attaque. En plus de prêter sa voix au maître Jedi, Frank Oz anime la marionnette.

Initialement, George Lucas avait envisagé de faire appel à… un singe masqué pour incarner le maître Jedi. L’anecdote est révélée dans le livre officiel The Making of The Empire Strikes Back (J.W. Rinzler). Le primate devait également se balader avec une canne.

Ci-dessous, ce «tweet» dévoile les tests menés avec un singe contraint d’empoigner une canne:

THE EMPIRE STRIKES BACK: Here is the little simian being measured and holding YODA'S cane. pic.twitter.com/XHFYO8qwMd — WILL McCRABB (@mccrabb_will) November 18, 2013

3. J’ai un mauvais pressentiment…

1977, le premier épisode de Star Wars déclenche l’hystérie. Dans la scène qui voit le Faucon Millenium s’approcher de l’Étoile de la Mort, Luke Skywalker lâche la phrase : I have a very bad feeling about this.

Au fil des films, la réplique s’impose comme un classique de la saga. Sous une forme ou une autre, elle est présente dans chaque long-métrage.

Si la version française de 1977 fait dire à Luke J’ai un pressentiment bien étrange, la traduction J’ai un mauvais pressentiment s’impose ensuite.

L’instant exact où Luke Skywalker prononce cette réplique qui deviendra un passage obligé de la saga. Internet

4. Le rasoir de Qui-Gon Jinn

1999. Dans La Menace Fantôme, le maître Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Nesson) enregistre des infos sur son petit communicateur personnel.

Pour concevoir le design de l’appareil, le «comlink» les accessoiristes s’appuient sur celui… d’un rasoir pour femme, le Gillette Ladies Sensor Excel.

Au cœur de la transformation : une poignée de pièces en métal greffée à l’ossature du rasoir.

Le personnage incarné par Liam Neeson communique via... un rasoir Gillette transformé en «comlink» par les accessoiristes. Internet

5. Les secrets des bruitages

Fidèle collaborateur de George Lucas, Ben Burtt a concocté les bruits les plus célèbres de la saga, du grognement de Chewbacca au bourdonnement du sabre laser.

Pour les composer, le designer sonore a marié et mixé des sons étonnants.

Exemples:

- Chewbacca, des sons d’ours, de morse, de lion, de blaireau.

– Le vaisseau Tie Fighter, un éléphant qui barrit et une voiture qui roule sur des pavés mouillés.

– Le sabre laser,les bourdonnements d’un vieux projecteur et d’un téléviseur endommagé.

Retrouvez dans la vidéo ci-dessous les grognements de Chewbacca:

6. Le peuple d’E.T.

La Menace Fantôme (1999) fait la part belle aux scènes ancrées au cœur du Sénat Galactique.

Parmi les peuples représentés dans ce temple de la politique, un plan furtif révèle la présence des mandataires de Brodo Asogi. Soit la planète d’origine de E.T. l’extraterrestre!

C’est un clin d’œil de George Lucas à son ami Steven Spielberg.

Planqués dans le coin d’une scène furtive, ces trois «aliens» représentent la planète d’E.T. l’extraterrestre. Internet

7. Liam Neeson trop grand

Avec ses 193 centimètres, Liam Neeson est plutôt un acteur de grande taille. Les décorateurs de La Menace Fantôme ne semblaient pas être au courant à l’heure de concevoir les portes. Les agrandir en catastrophe aurait coûté 150.000$ à la production.

8. La romance interdite

14 ans séparent Carrie Fisher (princesse Leia) et Harrison Ford (Han Solo) à l’époque du tournage du premier Star Wars (1976).

La jeune femme (19 ans) et le père de deux enfants (33 ans) nouent une relation secrète de trois mois dans les coulisses.

La liaison est racontée par Carrie Fisher en personne, dans ses mémoires publiés en 2016 (The Princess Diarist).

Une romance est née sur le tournage de Star Wars Un nouvel espoir entre Carrie Fisher et Harrison Ford. Internet

9. Les prémisses d’une légende

Dans l’esquisse de Star Wars brossée par George Lucas en 1974, le héros est un certain Annikin Starkiller.

Le jeune homme devient rapidement l’apprenti Jedi du général Luke Skywalker.

Dans cette vision initiale, Luke endosse le rôle du vieux sage, similaire à celui d’Obi-Wan Kenobi.