La famille Gommers coule des bougies depuis plus de 150 ans: l’arrière-grand-père des exploitants actuels livrait déjà églises de Bruxelles et Palais Royal. Depuis, formes, couleurs et parfums se sont diversifiés. Mais la ciergerie uccloise entretient encore la flamme de la cire d’abeille. Elle éclaire vos tables... et votre lanterne.