Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Plans de cohésion sociale: tout ce qui nous rassemble… en chiffres; «Bien sûr que nous avions pensé aux vélos» le long du RER; SUV, électrique, chinois: cocktail gagnant? Voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi.

1 Hypnose: première mondiale chez nous

Une Athoise a subi deux arthroscopies de l’épaule sous hypnose, comme elle l’avait souhaité, à l’hôpital Glorieux. Une première mondiale!

La Belgique est indéniablement à la pointe en matière d’hypnose médicale, mais l’intervention (une arthroscopie de l’épaule) réalisée, il y a peu, au CH Glorieux à Renaix, est loin d’être courante.

«La demande vient de la patiente elle-même. Une de ses connaissances qui avait subi une opération, différente, dans un autre établissement que le nôtre, en était ressortie très satisfaite. Lors de la consultation, elle a donc demandé à son chirurgien orthopédique, le Dr Olivier Fabre, que nous procédions de la sorte», explique le Dr Harald Verschueren, anesthésiste.

+ À LIRE | Un «voyage» serein, sans anesthésie

2 Thunder Power à Gosselies: 50 millions à déposer sur un compte dans un paradis fiscal?

À l’approche de la trêve hivernale, le député wallon Jean-Charles Luperto (PS) s’est inquiété des sons discordants de plusieurs médias autour de la concrétisation du projet Thunder Power Belgium, sur le site de l’ancienne usine Caterpillar.

Le ministre Borsus répond.

+ À LIRE | « Quel crédit accorder aux informations qui disent que les Chinois auraient exigé le paiement d’une participation à hauteur de 50 millions d’euros, à déposer sur un compte dans un paradis fiscal? »

3 Plans de cohésion sociale | Tout ce qui nous rassemble… en chiffres

Plus de 3 millions de Wallons sont concernés par les plans de cohésion sociale.

Des potagers collectifs aux taxis sociaux en passant par la lutte contre les violences familiales, les cours d’alphabétisation ou l’aide à la gestion d’un logement: les plans de cohésion sociale (PCS), c’est tout ça.

Retour sur la dernière «tranche» qu’on vient de boucler.

+ À LIRE | Mais que retient-on de la précédente programmation 2014-2019 ?

4 SUV, électrique, chinois: cocktail gagnant?

Vous vous souvenez peut-être qu’en 2005, Cardoen avait voulu importer en Belgique la marque chinoise Landwind. Des résultats catastrophiques aux crash-tests l’en avaient dissuadé. Il aura donc fallu près de 15 ans avant que ne débarque sur notre marché un SUV chinois, badgé MG, autrement plus convaincant. Mais cette fois, après le Japon et la Corée du Sud, la troisième vague de voitures asiatiques semble bien prête à déferler.

+ À LIRE | Une voiture électrique est rentabilisée après 5 ans

5 Une «mule» interceptée avec 72 ovules de cocaïne

La police a reçu l’information que Stanley s’apprête à s’envoler en direction de la Hongrie avec une grande quantité de cocaïne. Rapidement interpellé, Stanley se soumet à une fouille corporelle. Aucune drogue n’est découverte. Mais les policiers, habitués face à ce genre de scénario, soupçonnent que le trentenaire transporte la marchandise dans son corps et décident de l’emmener à l’hôpital. Après un scanner de l’abdomen de Stanley, 72 ovules de cocaïne sont finalement découverts.

+ En échange de 900€

6 «Bien sûr que nous avions pensé aux vélos» le long du RER

Ancien chef du projet RER pour Infrabel, Henri Detandt a changé de casquette une fois l’heure de la retraite sonnée. Désormais échevin des Travaux à Braine-l’Alleud, il ne manque pas de travail: construction de la piscine, rénovation des routes, réflexion globale sur la mobilité, mise en place d’un circuit cyclable entre les pôles d’activités de la commune…

Il y a quelques jours, lorsqu’il a entendu certaines réflexions à propos des autoroutes pour vélos que comptent mettre en place les gouvernements wallon et bruxellois dans un rayon de 30 kilomètres autour de la capitale, il a avalé son café de travers...

+ À LIRE | « Je prends ça comme une attaque personnelle »

7 Permis accordé pour la nouvelle piscine du Bois des Rêves à Ottignies

La Province du Brabant wallon vient d’obtenir, de la part des fonctionnaires technique et délégué de la Région, le permis unique pour la construction d’une nouvelle piscine au Bois des Rêves, à Ottignies.

Les deux bassins actuels du domaine provincial sont arrivés en bout de course.

+ À LIRE | Une nouveauté et un spray-park

8 Comment les musées montois prennent le virage du numérique

Aller au musée, ce n’est plus que regarder une peinture.

À Mons, le «MuseumLab» expérimente pour immerger le visiteur dans l’art grâce à la réalité virtuelle.

+ À LIRE | Pour ne pas disparaître, tout le monde doit s’adapter à la révolution numérique, y compris les musées

9 Massimo Bruno avant Zulte-Charleroi : «La Coupe, ça n’a pas la même saveur»

À 26 ans, Massimo Bruno a le vécu nécessaire pour aider Charleroi, particulièrement dans ce genre de match - face à Zulte Waregem en quart de finale de la Coupe de Belgique.

Interview.

+ À LIRE | « C’est difficile à gérer pour l’adversaire »

10 Selim Amallah, l’atout décisif des Rouches

Le week-end prochain, Selim Amallah sera au repos forcé pour le déplacement à Waasland-Beveren. Il ne pourra pas faire gonfler ses stats, prometteuses jusqu’ici, et qui en font, surtout, le Rouche le plus décisif, impliqué dans dix réalisations (six buts et quatre passes décisives).

+ À LIRE | «J’aurais dû en mettre une de plus»