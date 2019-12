PHOTOS | Régionales: Profondeville s'offre Namur à tous les étages

Le programme des Namuroises et des Sharks était à 100% identique ce week-end en Régionales Dames. Tant en R1 qu'en R2B, Namur - Profondeville était le derby namurois de chaque série.

Et pour évoluer ensemble, les formations ont évolué ensemble... Pas nécessairement dans la manière mais bien dans les résultats puisque les équipes A et B de Profondeville ont écarté les formations B et C du Basket Namur Capitale.

Si la rencontre a pour ainsi dire été à sens unique en R1 (47-78), le choc du milieu de classement en R2B a été disputé jusqu'au bout, quitte à devoir recourir à la prolongation (67-71 a.p.). Cette deuxième victoire mosane du week-end a pour effet immédiat de remettre les deux équipes à égalité quasi parfaite au classement. Profondeville B et Namur C totalisent chacun 27 points (pour 7 victoires et 6 défaites) et se talonnent aussi au nombre de points marqués (794 pour les premières, 792 pour les secondes). Ce n'est qu'au total de points encaissés que Profondeville prend une petite avance sur Namur (804 vs. 754).

+ À LIRE :

R1 - Namur abandonne après 20 minutes

R2B - Le derby a tenu toutes ses promesses