Les Diables Rouges ont reçu un avertissement de l’UEFA

Dedryck Boyata avait commencé la deuxième mi-temps avec le maillot portant le numéro 23 et le nom de Michy Batshuayi avant de remettre la bonne vareuse une dizaine de minutes plus tard. Photo News

La Belgique écope d’un avertissement pour le maillot de Boyata et le coup d’envoi retardé lors du match de qualification pour l’Euro 2020 joué en Russie.

La Fédération belge de football (RBFA) a écopé d’un avertissement de la part de la Commission de discipline de l’UEFA, l’instance européenne de football, pour deux incidents survenus lors du match de qualification pour l’Euro 2020joué en Russie (victoire 1-4) le 16 octobre dernier, à savoir le coup d’envoi retardé et le maillot au nom de Michy Batshuayi porté par Dedryck Boyata en début de deuxième mi-temps. C’est ce que l’UEFA a annoncé lundi.

Le 20 novembre, l’UEFA avait annoncé l’ouverture d’une procédure disciplinaire pour «coup d’envoi tardif» et «feuille de match (nom sur les maillots)». Dedryck Boyata avait en effet commencé la deuxième mi-temps avec le maillot portant le numéro 23 et le nom de Michy Batshuayi avant de remettre la bonne vareuse une dizaine de minutes plus tard.

La Commission de discipline s’est penchée sur ce cas vendredi et a décidé «d’avertir la Fédération belge pour ne pas avoir fait correspondre le numéro sur le maillot du joueur avec le numéro indiqué sur la feuille de match; d’avertir la Fédération belge pour le coup d’envoi tardif et d’avertir le sélectionneur Roberto Martinez pour être responsable du retard pour le coup d’envoi», a communiqué l’UEFA lundi.

Les Diablotins aussi

La Fédération belge a également reçu une amende de 4.500 euros pour le «mauvais comportement» de l’équipe nationale espoirs. Lors de leur belle victoire 2-3 en Allemagne, le 17 novembre en qualification à l’Euro U21, les Diablotins de Johan Walem ont reçu cinq cartes jaunes.

Pour le même motif, la RBFA doit payer 3.500 euros suite au match des moins de 19 ans contre la Grèce le 19 novembre, en qualifications à l’Euro. Lors de cette victoire 1-0, les joueurs de Jacky Mathijssen ont reçu cinq cartes jaunes et un rouge.