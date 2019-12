Le Club Bruges averti par l’UEFA pour «mauvais comportement» à Galatasaray

Lors de ce match, les Brugeois avaient écopé de cinq cartes jaunes et de deux rouges.

Le Club Bruges a reçu un avertissement de la part de l’UEFA, l’instance européenne du football, pour le «mauvais comportement de l’équipe» lors du match de Ligue des Champions au Galatasaray le 26 novembre (1-1). C’est ce que l’UEFA a communiqué lundi.

Lors de ce match, les Brugeois avaient écopé de cinq cartes jaunes et de deux rouges, pour Krépin Diatta et Clinton Mata, exclus suite aux célébrations du but égalisateur marqué par le premier cité.

Pour le même motif, Galatasaray doit s’acquitter d’une amende de 14.000 euros. Cinq de ses joueurs ont été avertis contre Bruges.

Le Paris Saint-Germain écope d’une amende de 17.250 euros suite au match contre les Brugeois le 6 novembre à Paris (1-0). Le club français est sanctionné pour blocage des escaliers (14.000 euros) et utilisation de matériel pyrotechnique par les supporters (3.250 euros).