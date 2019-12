Opération VivôrealLife pour plus de justice sociale au conseil communal de Tournai

Le collectif Espace public de Tournai a mené une «Action Père Noël», ce lundi soir au Conseil communal. Parce que l’homme à la barbe blanche dit en avoir marre de lutter contre la précarité à coups de cadeaux de Noël...

Collectif rassemblant des citoyens et des associations tournaisiennes autour de la réflexion sur l’occupation, le partage et l’aménagement de l’espace public tournaisien, le collectif du même nom était représenté par le Père Noël et ses lutins, ce lundi soir, en l’hôtel de ville de Tournai, un peu avant le début de la séance du Conseil communal. Ils ont notamment remis un tract au bourgmestre Paul-Olivier Delannois demandant aux autorités publiques de prendre des mesures concrètes pour lutter contre la pauvreté notamment à travers plus de justice fiscale, une sécurité sociale forte et un service public efficace.

Le nom et le timing de cette intervention n’ont évidemment pas été choisis au hasard; la veille du lancement de l’action Viva for Life de la RTBF. Pour les membres du collectif, celle-ci se veut une opération de mendicité ponctuelle qui ne peut permettre de lutter, à terme, contre la précarité structurelle. Le message a été reçu. Reste à savoir s’il sera entendu…