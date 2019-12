«Ma priorité, c’est le PSG», déclare Neymar

«Ma priorité, c’est le PSG», a déclaré Neymar dans un entretien à l’hebdomadaire France Football à paraître mardi, réaffirmant son «implication maximale» en faveur du club parisien, quatre mois après son transfert raté au FC Barcelone l’été dernier.

«Pourquoi vouloir partir d’ici? J’ai encore deux ans de contrat, l’équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles. Cette saison, l’objectif, c’est la Ligue des champions. Et ma priorité, c’est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine», a confié la superstar brésilienne.

«Aujourd’hui, je suis parisien. Je me donne à 100%. Je vais donner tout de ma vie sur le terrain pour que le PSG triomphe», a-t-il ajouté.

Privé de printemps européen à deux reprises en raison d’une grave blessure au pied droit, Neymar (27 ans) va-t-il pourvoir enfin justifier le montant record de 222 millions d’euros déboursé en 2017 par le PSG?

«La Ligue des champions, c’est toujours difficile. Je suis resté quatre ans à Barcelone, et on ne l’a gagnée qu’une seule fois (en 2015, NDLR). Ce n’est pas différent ici. Je suis persuadé qu’on peut arriver à la remporter», a déclaré «Ney», ajoutant que gagner la Coupe du monde avec le Brésil est «l’objectif auquel (il) aspire le plus».

S’il pouvait revenir en arrière, que corrigerait-il sur les derniers mois de son aventure parisienne? «Ces histoires de blessures, certainement», a-t-il confié.

«Ce que j’ai mal vécu, ce sont les blessures dont j’ai souffert et qui m’ont empêché de jouer pendant des mois. Ce dont j’avais le plus besoin dans ces moments-là, c’est d’être au contact du terrain», a ajouté Neymar. «Là, je viens de passer par une blessure aux ischio-jambiers qui m’a rendu indisponible un mois. Je vis mal le fait d’être blessé. Si je pouvais changer ça…»

En 11 matches disputés depuis le débuts de saison, Neymar a inscrit 8 buts pour le PSG, toutes compétitions confondues.