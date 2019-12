Le SPW prêt à établir une convention avec les citoyens qui ont planté 280 arbres

Dimanche, une quarantaine de citoyens ont planté, sans autorisation, 280 arbres et arbustes sur un talus situé à proximité du pont du Luxembourg à Namur, un terrain qui appartient au Service public de Wallonie (SPW). Une action menée pour dénoncer la politique d'urbanisation de la Ville de Namur et l'abattage de plusieurs arbres sur son territoire. L'administration régionale invite à la concertation.

"Le SPW Mobilité et Infrastructures a tendance à soutenir ce type d'action et encourage la valorisation du patrimoine vert", a réagi lundi Mee Hwa Boulangé, porte-parole du SPW. "Nous avons bien conscience que cela part d'une bonne intention, mais elle aurait mérité une réflexion plus en amont", a-t-elle cependant ajouté.

L'administration wallonne invite les citoyens qui ont mené l'action à prendre contact avec la Direction des Études environnementales et paysagères afin de se concerter.

"Ce n'est pas le tout d'avoir une action, mais elle peut avoir des conséquences sur la biodiversité, la stabilité des lieux ou peut-être même sur la visibilité au niveau du RaVel", relève Mee Hwa Boulangé. Par ailleurs, après une visite sur le site, le SPW a conclu que des problèmes pourraient survenir d'ici une dizaine d'années en raison des espèces plantées et de leur implantation. "Il y a des bouleaux, des hêtres. Ce sont de grands arbres, et la distance de sécurité à respecter par rapport aux rails ne l'est pas. Il pourrait donc y avoir un impact sur la circulation des trains."

Le SPW ne demande pas l'abandon total du projet mais veut notamment s'accorder sur l'entretien des plantations. "On peut établir une convention avec le collectif et lui permettre de s'en charger", avance Mee Hwa Boulangé