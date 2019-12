Huit camions d’une trentaine de tonnes stationnés sur le pont à Ponts, à Tournai

On ne devrait plus jamais revoir autant de camions en même temps sur le pont. Lequel ne devrait désormais plus être refermé à la circulation… Com.

Le pont à Ponts aura été fermé moins longtemps que prévu pour la réalisation du test de mise en charge, ce lundi. Il ne s’est pas écroulé lorsque huit camions chargés se sont garés sur le tablier...

Fermé à toute circulation dès potron-minet lundi, le pont à Ponts a finalement rouvert ses portes en tout début d’après-midi, soit bien plus tôt que ce qui avait été annoncé.

Pour rappel, il s’agissait ici de la dernière étape technique précédant la réception provisoire de l’ouvrage, soit le test de mise en charge. Réalisé selon une procédure établie par une circulaire du ministère des Travaux publics, et sous la surveillance des agents du SPW en charge des structures métalliques, ils s’est traduit, dans un premier temps, par l’installation de repères à des endroits précis du pont afin qu’un géomètre procède à des mesures à vide, pendant l’essai, après placement des charges, et à nouveau à vide au terme de l’essai.

Ensuite, à plusieurs endroits déterminés selon la structure et la conception du pont, 8 camions-bennes en pleine charge (29 à 32T au sol chacun) ont été répartis de part et d’autre de la ligne médiane du pont. La déformation maximale aura été de 55 mm... Comme prévu. Com.

On notera que l’ouvrage a été dimensionné initialement pour supporter une charge de plus de 370 tonnes. Les risques de voir ce dernier s’écrouler étaient donc inexistants. Quant aux déformations observées, elles correspondaient à celles qui avaient été prévues par les ingénieurs, soit, par exemple, 55 mm. à l’endroit présentant la portée maximale.

Bref, tout s’est, fort heureusement, déroulé selon les plans prévus.

Quant à savoir pourquoi ce test n’a pas été effectué avant la mise en service du pont, on nous précise du côté de Scaldistournai.eu, l’agence de communication chargée de cet important chantier que «l’essai devait être réalisé une fois une série de structures (garde-corps, promenade piétonne…) et revêtements (tarmac, résine imprimée) achevés: pour que le poids du pont et sa courbure naturelle à vide soient conformes, et aussi pour s’assurer que lesdites structures ne se déforment pas non plus avec la mise en charge.»

Ceci explique cela…