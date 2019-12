Le débrief du jour: Mathot en correctionnelle | L’hommage du roi Philippe à Bastogne | 20 ans pour l’assassinat d’un Hells Angels

Alain Mathot renvoyé en correctionnelle, le roi Philippe salue le rôle des États-Unis à l’occasion du 75e anniversaire de la bataille des Ardennes, l’assassin de Jeff Nyssen condamné à 20 ans de prison: voici le condensé de l’actualité de ce lundi.

1. Alain Mathot en correctionnelle

La chambre du conseil de Liège renvoie Alain Mathot en correctionnelle pour des faits de corruption lors de la construction d’un incinérateur de déchets à Herstal.

LIRE PLUS | Alain Mathot renvoyé en correctionnelle pour faits de corruption

2. Bataille des Ardennes: le discours du roi

Le roi Philippe a salué lundi le rôle des États-Unis dans le rétablissement de la liberté et de la démocratie en Europe à l’occasion du 75e anniversaire du début de la bataille des Ardennes à Bastogne.

LIRE PLUS | 75 ans de la bataille des Ardennes : le roi salue le rôle des USA dans la démocratie européenne

3. 20 ans pour l’assassinat de Jeff Nyssen dans une bagarre entre motards

La cour d’appel de Liège a condamné lundi Frédéric D. à 20 ans de prison pour l’assassinat de Jean-François Nyssen, dit «Jeff», un Tihangeois de 52 ans, tué le 26 décembre 2015.

LIRE PLUS | 20 ans de prison pour l’assassinat du Hells Angels Jeff Nyssen

4. Tirages en Ligue des champions et Europa League: les Belges fixés

Les seize derniers clubs engagés en Ligue des champions connaissent leur adversaire pour le premier tour à élimination directe de la compétition. En Europa League, Bruges et Gand ont également découvert leurs prochains adversaires.

LIGUE DES CHAMPIONS | Le Real face à City, Hazard face à De Bruyne : un choc « belge » pour les huitièmes de finale

EUROPA LEAGUE | Tirage compliqué pour les clubs belges : Bruges hérite de ManU, Gand de la Roma

5. Le Manneken Pis a bien plus de 400 ans

Le 16 décembre 1619: c’est la date officielle retenue par la Ville de Bruxelles pour la «naissance» du plus célèbre garnement de la capitale: Manneken Pis.

LIRE PLUS | Manneken Pis a 400 ans… et même un peu plus