Grand-Duché: le prix du carburant va augmenter pour «limiter les passages à la pompe»

Le gouvernement luxembourgeois, via la voix de son ministre des finances Pierre Gramegna, annonce ce lundi que les prix des carburants vont augmenter lors du 1er semestre 2020: entre 1 et 3 centimes pour l’essence, et 3 et 5 centimes pour le diesel.

Il s’agit, explique le ministre des finances, de limiter les passages à la pompe et donc, l’exportation d’émission de polluants, car «les émissions de carbone sont comptabilisées dans le pays de vente du carburant». Une hausse des taxes opérée en mai 2019 a permis pendant quelques mois «d’arrêter la tendance à la hausse très prononcée depuis 2017», explique le ministre, mais ça ne suffit pas. Car il n’y a pas de «baisse en termes absolus du niveau des ventes: au regard des ventes élevées au cours des quatre premiers mois de l’année (+11,3% par rapport aux 4 premiers mois de 2018), il est quasi certain que les ventes de l’année 2019 se situeront au niveau le plus élevé depuis 2012.»

Les rentrées budgétaires de ces nouvelles hausses seront affectées à des mesures de «soutien de la transition énergétique et des mesures favorisant l’équité sociale», explique Pierre Gramegna.