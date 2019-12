Le best of foot local: explosion, panenka, énorme boulette et mauvaises chaussettes

Un but d’anthologie? Un résultat historique? Une anecdote insolite? Chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

Le tour des régions du foot local promet toujours son lot de surprises. Cette semaine ne déroge pas à la règle avec pas mal d’actions qui valent le détour pour un week-end dédié aux coupes provinciales.

1. Une explosion empêche le match de se jouer

Si les pluies diluviennes qui se sont abattues par intermittence sur nos régions la semaine dernière ont entraîné son lot de remises, certains matchs ont été reportés pour des causes bien plus étonnantes. Ainsi, du côté de Couvin (D2 Amateurs), la REAL n’a pas eu l’occasion de monter sur le terrain samedi soir. En cause: une explosion dans le boîtier électrique qui abrite le système d’éclairage du stade Roi Soleil! Bref, un déplacement pour les Lessinois de 230 km aller-retour qui a donc compté pour du beurre…

2. Obligés d’acheter des chaussettes pour jouer

Scène surréaliste ce dimanche après-midi dans la rencontre de P3A liégeoise entre Burdinne et Wasseiges. Si l’on savait parfaitement faire la distinction entre les vareuses portées par les deux formations, les bas portés par les deux équipes, de couleur bleue, posaient problème à l’arbitre de la rencontre. Du coup, les locaux ont été contraints d’aller vite acheter des chaussettes d’une autre couleur…

3. Lui n’a pas fait exprès; l’autre oui

Il ne l’a même pas célébré. face à Onhaye, le joueur de Durbuy (D2 Amateurs) Sami Choukri a inscrit l’un des buts du week-end… bien involontairement! Décalé sur le flanc gauche, le joueur a ouvert la marque d’un centre-tir qui a filé droit en pleine lucarne! De quoi placer les siens aux commandes d’une rencontre qui a sonné la fin de la disette pour les Durbuysiens: ceux-ci attendaient un succès depuis plus d’un mois. On notera par contre la superbe panenka, parfaitement maîtrisée, de Julian Demarteau pour inscrire, sur penalty donc, le second but des Sangliers.

4. La dix-septième était la bonne

Seize! C’est le nombre de rencontres disputées cette saison par Wépion (P1 namuroise) avant de prendre ses premiers points en championnat. Ce dimanche, face à l’avant-dernier Pesche, les Fraisiers ont ainsi engrangé leur première victoire de la saison lors du dix-septième match. Ils ont à cette occasion inscrit 3 buts (3-0) en 90 minutes (1 but toutes les 30 minutes en moyenne), alors qu’ils n’en avaient marqué que sept sur les 1 440 minutes précédemment jouées (1 but toutes les 207 minutes en moyenne). Dommage que ce soit la trêve à présent…

5. Plus de rouges que de points

La saison est décidément compliquée pour Meix-devant-Virton (D3 Amateurs B). Calé en bas de tableau, le club méchois a glané ce week-end un point sur la pelouse de Mormont, le onzième depuis le début du championnat. Mais Meix a aussi enregistré à cette occasion la douzième expulsion depuis l’entame de compétition (staff compris)!

6. Phénoménale boulette et score de forfait

Le gardien du CS Brainois (D3 Amateurs A) risque de se faire chambrer pendant quelque temps… La raison? Une somptueuse boulette qui a eu le don de lancer l’adversaire vers un net succès (0-5) dimanche. De quoi permettre à Quévy-Mons de conserver la tête de la deuxième tranche.

7. Marquer tôt n’est pas toujours bon signe

Si un match de football se compose de multiples accélérations pour les joueurs, il s’apparente davantage collectivement à une sorte de marathon pour l’équipe qu’ils composent. Wavre-Limal (P2B Brabant) l’a appris à ses dépens ce week-end, lui qui a ravalé sa casquette sur la pelouse d’Orp-Noduwez: s’ils avaient en effet ouvert le score dès la première minute de jeu, les Wavriens en ont encaissé sept dans la foulée (7-2)!

8. Tout s’est dit dans les arrêts de jeu

Entre Baelen et la RAHF (P3D liégeoise), tout s’est décidé dans les derniers instants du match. Alors qu’on jouait les arrêts de jeu, Hautes Fagnes a inscrit l’unique but du match (0-1), au grand désespoir des joueurs locaux, lesquels se sont montrés virulents à l’égard de l’arbitre, estimant qu’une faute aurait dû être sifflée. Ils ont même pris deux cartes jaunes après le coup de sifflet final. Les deux seules cartes du match…

9. La faute à l’arbitre?

Du côté de Fraiture Sport (P3A Liège), on l’avait mauvaise à l’issue du match à Wanze/Bas-Oha B: «Cet adversaire était prenable. Mais l’arbitre nous a coûté les points», regrettait ainsi le coach des visiteurs. Bon, en même temps, le verdict final est implacable: une défaite 4-1 pour Fraiture et trois cartons rouges. Pas sûr que l’arbitre soit du coup le seul en tort…

10. Il est entré dans l’histoire du football belge

À 70 ans, Francis Mertz est l’arbitre le plus âgé officiant sur les pelouses de Belgique. De quoi lui offrir un petit coup de projecteur au travers du livre «1895 – 125 ans de patrimoine émotionnel», écrit par Stefan Van Loock pour le 125e anniversaire de l’Union belge. Sympa!

