Le MR bruxellois veut nettoyer les taxes des véhicules roulant au bioCNG

Le CNG, c’est quoi?

CNG signifie «gaz naturel compressé» (à ne pas confondre avec le LPG qui est un sous-produit dérivé du pétrole). Les voitures roulant au CNG émettraient 75% à 90% d’azote et de particules fines de moins, et 7% à 16% de CO2 de moins que des véhicules diesel et essence.

Le «bioCNG» est, lui, produit à partir de l’épuration du biogaz issu de la fermentation de matières organiques provenant essentiellement de l’agriculture, mais aussi de déchets ménagers. Ses performances, établies dans un rapport de la « Commission de régulation de l’électricité et du gaz » (Creg), seraient encore plus intéressantes pour l’environnement avec 80% de rejets de CO2 en moins par rapport aux carburants traditionnels. Selon la Creg, le CNG serait un «carburant alternatif plus écologique et plus économique par rapport aux carburants pétroliers». Par ailleurs, la Commission de régulation note que «le coût du carburant CNG se révèle environ 70% moins cher que les carburants pétroliers, compte tenu d’un prix inférieur à la pompe (pas d’accise spécifique sur le CNG) et d’une consommation moindre».

Le prix d’achat des véhicules hybrides est environ 2.500 euros plus élevé que les voitures traditionnelles. L’intérêt pour ce type de voiture augmente en même que s’étend le réseau de stations commercialisant le CNG. Actuellement, il en existe quatre en Région bruxelloise: deux à Anderlecht, une à Auderghem et une inaugurée récemment au quai des Usines à Bruxelles. Pour l’ensemble du pays, on en compte quelque 130.