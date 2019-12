Mobilisation féministe, contre le harcèlement au travail

Ce lundi à Namur, un dossier de harcèlement était débattu devant la justice. Pour assister la plaignante, 20 femmes ont procédé à un flash mob face au palais.

«La coupable ce n’est pas moi» chante avec force une vingtaine de jeunes femmes, les yeux bandés, devant le palais de justice. Elles ont repris en chœur le désormais célèbre hymne féministe chilien, «Un violador en tu camino», littéralement, «un violeur sur ton chemin». Ce chant dénonce l’omniprésence d’un patriarcat violent envers les femmes, tant dans les relations conjugales que sur le lieu de travail. Car ce lundi à Namur, ces femmes soutiennent Wivine, l’une d’entre elles. Celle-ci était au tribunal du travail, pour obtenir après huit ans de procédure la reconnaissance juridique d’un harcèlement sexuel et moral de la part d’un collègue. «J’ai vécu cinq ans de harcèlement à l’écluse des Grands malades à Jambes. Le harcèlement a été établi par trois fois, mais le harceleur n’a jamais été inquiété» soutient-elle.

Une femme parmi les hommes

«J’aimais mon métier, j’aimais être éclusière. Je n’ai appris que j’étais harcelée qu’en 2012, le jour où mon corps a craqué.» Entre 2005 et 2012, la plaignante était la seule femme éclusière de Wallonie. L’écluse des Grands malades à Jambes était un repère d’hommes, où les blagues osées ne sont pas plus rares que les bateaux sur la Meuse. Ce milieu n’inquiète pas l’éclusière, qui joue de sourires et de distances pour s’intégrer et se faire respecter. Une attitude qui ne fonctionne pas avec l’un d’entre eux, Charles (prénom d’emprunt), qu’elle décrit tantôt agressif, tantôt amoureux transi. Les faits rapportés sont graves: «Il m’a coincé contre un mur, pour m’embrasser de force» ou encore, «il allait dans les toilettes réservées aux femmes, pour me suivre, sentir mon odeur», et finalement, «il m’a forcée à venir sur ses genoux, pour mettre ensuite sa main entre mes cuisses.» Sans compter les remarques rapportées, blagues grossières et visites au domicile de fonction de la plaignante, malgré les injonctions de la hiérarchie.

Après 5 ans de cohabitation, l’heure était donc à la plainte en janvier 2012. Et à la reconstruction psychologique et psychiatrique pour Wivine, par des allers-retours entre le domicile et les hôpitaux. Depuis 2012, le harcèlement a été reconnu trois fois, par le conseiller en prévention, le ministre de tutelle et l’auditorat du travail. Ce dernier a proposé au harceleur présumé un classement sans suite, à condition de respecter des conditions de probation strictes. Le respect de celles-ci est toujours contesté, également.

Du côté de la défense, la version est toute autre: une dénégation catégorique des faits de harcèlement. Wivine aurait mal digéré un changement d’horaire, fin 2011, imposé par le départ d’un collègue et décidé par le harceleur présumé. La relecture du dossier par le conseil cite également les différents rapports des collègues, tous masculins. Personne n’a rien vu de grave, rien entendu, leurs témoignages coïncident avec la version de Charles. Ce cas d’école relate toute la complexité des relations humaines, quand le travail et le genre se rencontrent. Avec parfois, des conséquences individuelles désastreuses. À qui la faute? Le collègue? L’administration? la justice? Cette société dominée par l’homme? Pour les militantes, la réponse est claire: «Le patriarcat est un juge, qui nous juge dès qu’on est nées. Et notre supplice, c’est une violence dissimulée.» Quant à la vérité judiciaire, les parties la connaîtront le 20 janvier.