Les jeunes de Youth For Climate «extrêmement déçus» par l’issue de la COP25

Les jeunes de Youth For Climate, dont une délégation a assisté à la 25e conférence des Nations unies sur le climat (COP 25), conclue dimanche sur un accord a minima, se sont dits «extrêmement déçus» lundi face au peu d’avancées engrangées.

«Le fossé entre les engagements et les objectifs pour maintenir le réchauffement sous 1,5°C, comme le prévoit l’Accord de Paris, est de plus en plus béant», ont-ils regretté, alors que les engagements pris jusqu’ici par les près de 200 pays signataires conduisent à un réchauffement d’environ 3°C.

Réunie à Madrid, la COP25 a souligné dimanche lors de sa séance de clôture le «besoin urgent» d’agir contre le réchauffement, mais sans parvenir à un accord sur des points essentiels pour répondre à l’urgence climatique et aux appels pressants de nombreux citoyens et militants.

Pour Youth for Climate, «c’est une énorme déception», ont affirmé les jeunes, à l’origine des manifestations qui ont drainé des milliers d’élèves et d’étudiants dans la rue l’année dernière en faveur d’un relèvement de l’ambition climatique.

«On a beaucoup d’attente et on continuera à marcher dans la rue tant que l’on ne sera pas rassuré», avait affirmé une représentante du mouvement pendant la COP.