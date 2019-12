France: Jean-Paul Delevoye, «Monsieur retraites», a présenté sa démission

Le haut-commissaire aux retraites français, Jean-Paul Delevoye, a présenté sa démission lundi, a confié son entourage à l’AFP. Le président de la République, Emmanuel Macron, a dit accepter «avec regret» la démission de M. Delevoye, qui sera remplacé «dans les plus brefs délais».

Nommé par Emmanuel Macron en septembre 2017 pour préparer la réforme des retraites, M. Delevoye considère que la «confiance est fragilisée sous les coups d’attaques violentes et d’amalgames mensongers» et qu’à travers son «procès», on «veut porter atteinte au projet» qu’il juge «essentiel pour la France», explique-t-il dans une déclaration transmise à l’AFP.

Pour l’Élysée, «le haut-commissaire a jugé préférable de démissionner afin de pouvoir répondre aux critiques dont il fait l’objet. Nous saluons sa démarche de responsabilité à un moment important de la réforme».

«C’est de bonne foi que Jean-Paul Delevoye a commis ces omissions, il va pouvoir s’en expliquer. Il aura les moyens de se défendre en quittant ses fonctions», a souligné l’entourage d’Emmanuel Macron, qui a salué son «travail très substantiel au service d’une réforme historique».

Le «Monsieur retraites» du gouvernement a reconnu avoir omis de déclarer sa fonction d’administrateur bénévole dans un institut de formation de l’assurance, l’Ifpass, et a rectifié ce week-end sa déclaration d’intérêts en déclarant 13 mandats, dont 11 bénévoles, soit dix de plus que dans la version initiale.

M. Delevoye a aussi cumulé sa fonction gouvernementale avec celle, rémunérée, de président de Parallaxe, un institut de réflexion sur l’éducation, cumul déclaré mais pas autorisé, ce qu’il dit avoir appris ensuite.