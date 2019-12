Cette fumée vient d’une maison en feu rue d’Aerschot à Schaerbeek

Les pompiers de Bruxelles étaient à pied d’œuvre rue d’Aerschot à Schaerbeek, lundi à la mi-journée, pour éteindre un incendie dans une maison abandonnée.

«Il n’y a aucune victime mais le dégagement de fumée est très important», a précisé Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. «Nous recommandons aux habitants des environs proches du lieu de l’incendie de fermer portes et fenêtres», a-t-il précisé.

Les fumées se sont déjà propagées jusqu’à la gare du Nord, incommodant les navetteurs.

? Suite à un incendie rue d’Aerschot, il est demandé à la population de rester chez soi en fermant les fenêtres et les portes dans les rues avoisinantes.



Circulation bloquée entre la place Liedts et le carrefour Aerschot et Brabant.



Plus d’infos à venir.