Le Grand Huit de retour dans les villages montois

Un projet phare de Mons 2015 revient pour une troisième édition.

Le Grand Huit est né en 2015, quand Mons était capitale européenne de la culture. Le but était de proposer des activités culturelles dans huit villages de l’entité de Mons, coorganisées par la Fondation Mons 2015 et des associations locales. L’objectif était que les villages du «grand Mons» profitent aussi de l’événement qui faisait rayonner la ville centre.

L’opération fut un des plus grands succès de Mons 2015 et elle connut une deuxième édition, qui s’étala sur 2017 et 2018. Les deux éditions du Grand Huit ont été concoctées par 800 Montois concepteurs et ont accueilli plus de 120 000 visiteurs sur les territoires du Grand Mons.

De quoi donner envie de remettre le couvert. Et le Grand Huit reviendra, dès avril 2021. C’est en tout cas ce qu’annonce la ville de Mons, qui s’associe avec la Fondation Mons 2025 pour réinsuffler une dynamique créative dans les villages montois.

Comme pour les précédentes, le succès de cette nouvelle édition dépendra avant tout de l’implication des citoyens, le Grand Huit étant par essence un projet de coconstruction.

Première date importante à noter à l’agenda: le 16 janvier 2020. Une séance d’information se déroulera à 18 h 30 à la Maison Folie, destinée à toute personne intéressée de prendre part à l’événement.