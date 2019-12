Tirage compliqué pour les clubs belges en Europa League: Bruges hérite de ManU, Gand de la Roma

Le Club de Bruges et La Gantoise connaissent depuis ce lundi leurs adversaires au prochain tour de l’Europa League.

Reversé en Europa League suite à sa troisième place obtenue dans le groupe A de la Ligue des champions, le Club de Bruges n’a pas eu la main heureuse lors du tirage au sort du premier tour à élimination directe. En effet, les hommes de Philippe Clément auront la lourde tâche d’éliminer Manchester United s’ils veulent poursuivre l’aventure européenne au printemps prochain.

De son côté, le club de Gand, vainqueur de son groupe, n’aura lui non plus pas la tâche aisée puisqu’il devra se défaire de la Roma pour continuer son parcours dans cette C3 qui lui a jusqu’ici bien réussi.

Lukaku et l’Inter en Bulgarie

Parmi les autres confrontations, on retiendra notamment le délicat déplacement de Benfica à Donetsk, ainsi que celui d’Arsenal à l’Olympiacos.

Côté «belgicain», on notera le tirage clément pour Romelu Lukaku et l’Inter Milan, lesquels joueront contre les Bulgares de Ludogorets, tandis que Leander Dendoncker et ses Wolves recevront l’Espanyol de Barcelone et que Koen Casteels et les autres loups seront confrontés à Malmö.