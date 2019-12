Le Real face à City, Hazard face à De Bruyne: un choc «belge» pour les huitièmes de finale

Les seize derniers clubs engagés en Ligue des champions connaissent leur adversaire pour le premier tour à élimination directe de la compétition.

Le tenant du titre, le Liverpool FC, n’a pas hérité du tirage le plus facile. Le club anglais jouera en effet sa qualification face à l’Atletico Madrid, double fianaliste de l’épreuve en 2014 et 2016.

Et s’il est vrai qu’il n’y a pas de «match facile» à ce stade de la compétition, on retiendra que l’affiche de ces huitièmes de finale sera sans conteste la confrontation entre d’une part le Real Madrid d’Eden Hazard et Thibaut Courtois et d’autre part Manchester City et son stratège Kevin De Bruyne.

Deux petits nouveaux

Parmi les seize clubs présents à ce stade de la compétition, deux s’apprêtent à disputer un historique premier huitième de finale dans leur histoire: l’Atalanta Bergame et Timothy Castagne devront se défaire de Valence, tandis que le RasenBall Leipzig devra éliminer le finaliste de la saison dernière, Tottenham et ses Belges Alderweireld et Vertonghen.