Quatre ans de prison avec sursis pour un cyber-prédateur: «J’ai un problème, j’en suis conscient»

Le tribunal correctionnel de Mons a condamné un cyber-prédateur, lundi, à une peine de quatre ans de prison, assortie d’un sursis probatoire de cinq ans pour ce qui excède un an de détention préventive.

Le prévenu se faisait passer pour une jeune fille pour piéger des mineurs d’âge sur internet. Originaire de la région de Mons, il a fait 21 victimes.

«J’ai un problème, je ne l’ai jamais caché. J’en suis conscient. Il s’agit de pulsions. C’est un automatisme», avait-il déclaré devant le tribunal qui l’a acquitté pour deux faits, dont un attentat à la pudeur.

Âgé de 25 ans, il entrait en contact avec des adolescents via les réseaux sociaux, en se faisant passer pour une jeune fille. Il leur demandait des photos d’eux, de leur visage, de leur corps et puis de leurs parties intimes. Une fois les photos reçues, il menaçait ses victimes de les divulguer à leur entourage et à leurs copains d’école.

Le 30 août 2016, il avait écopé de deux ans de prison à Brest (France) pour des faits similaires.

Le tribunal lui a imposé un suivi d’ordre psychologique.