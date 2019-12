TPO: la Cour d’appel rejette la contestation du RFC Seraing

Le RFC Seraing contestait devant la Cour d’appel de Bruxelles la légalité de la sanction infligée par la FIFA, l’UEFA et l’Union belge dans l’affaire des contrats «TPO».

Le litige repose sur deux contrats de «tierce propriété/tiers investissement» (TPO) conclus par le RFC Seraing, avec le fonds Doyen Sport, en janvier puis en juillet 2015.

Ce type de contrat est en effet interdit par les règlements de la FIFA, qui a dès lors sanctionné le club sérésien en 2017 d’une interdiction de transfert pour trois mercatos. Une décision qui concernait tant l’équipe première du club que les équipes de jeunes, au grand dam des responsables de l’école de formation.

+ RELIRE | Le calvaire des jeunes du RFC Seraing face au mépris de nombreux adversaires

Le club sérésien avait toutefois décidé d’aller jusqu’au bout de la procédure en justice pour tenter d’invalider la décision de sanction de la part de la FIFA. Le dernier recours en date concernait la légalité de la sanction que le club avait porté devant la Cour d’appel de Bruxelles. Mais celle-ci a tranché en faveur des instances nationale, européenne et internationale.

L’UEFA, attaquée au même titre que la FIFA et l’Union belge, a réagi ce dimanche: «L’UEFA a pris note avec satisfaction de la décision de la Cour d’appel de Bruxelles de rejeter la contestation intentée par Doyen Sports et RFC Seraing contre l’UEFA, la FIFA et la Royal Belgian Football Association concernant la légalité de l’interdiction de la propriété de joueurs par des tiers («TPO «). L’UEFA a initialement demandé à la FIFA d’interdire les TPO par principe en décembre 2012, à la suite des recommandations du Conseil stratégique du football professionnel qui rassemble les quatre principaux acteurs impliqués dans le football professionnel européen (à savoir l’UEFA, les clubs, les ligues et les joueurs). La FIFA a introduit une interdiction mondiale des TPO en mai 2015. L’UEFA considère que la décision de la Cour d’appel de Bruxelles est une issue sensée et logique. En tant qu’organe directeur du football européen, l’UEFA réaffirme sa stricte opposition au TPO au motif qu’il est préjudiciable aux intérêts des joueurs, des clubs et des supporters, et porte également atteinte à la réputation et à l’intégrité du jeu.»