La poisse: Verlaine perd aussi Hubeaux et Van Aerschot

Encore deux blessés supplémentaires à ajouter à la litanie déjà importante d’indisponibles à Verlaine. Quelle poisse!

On va finir par croire qu’une vilaine sorcière s’acharne sur Verlaine qui a déjà payé un lourd tribut avec une litanie folle de blessures.

Le week-end dernier n’aura malheureusement pas échappé à la règle avec deux nouveaux Taureaux touchés. Dès vendredi, un cadre était touché assez sérieusement dans le cadre de la rencontre face à Namur. Il n’y a pas que la défaite qui a laissé des traces puisque Maxence Hubeaux a été sérieusement blessé. «J’avais le ballon quand j’ai été taclé par un joueur de Namur que je n’ai pas vu arriver, explique Maxence. Son tacle a transpercé ma chaussette et touché ma cheville. L’articulation a été touchée et j’ai dû être opéré. Le cartilage a dû être nettoyé car il y avait de la terre à l’intérieur. Je suis en incapacité au boulot jusqu’au 28 et je me déplace en béquille. J’en ai minimum pour 5 semaines. C’est la poisse… »

Surtout que Maxence n’est pas le seul blessé à dénombrer dans les rangs verlainois à l’issue du week-end. Après un violent et fortuit contact en fin de match contre Templiers, en P2A, Maxime Van Aerschot, le 2e gardien verlainois en D2 amateurs, a dû quitter précipitamment le terrain pour l’hôpital. Finalement, pas de nez cassé, mais une belle frayeur. « C’est un contact malheureux, commente l’entraîneur de Templiers-Nandrin, Fabrice Piters. En fin de match, Janin part vers le goal, pousse son ballon et Van Aerschot sort dans ses pieds. Il y a eu un contact et le gardien a pris le pied de mon joueur dans le visage.»

Victime d’importants saignements, le gardien est obligé de céder sa place pour les derniers instants de la partie. Au bord du terrain, on craint un nez cassé. Parti à l’hôpital pour des examens complémentaires, le diagnostic tombe peu après 22h. « J’ai une petite fracture et un déplacement osseux, explique Van Aerschot. Tout devrait se remettre à sa place tout seul. Je ne peux pas jouer au football pendant une semaine et je vais rater le match la semaine prochaine. » Plus de peur que de mal donc pour le jeune gardien. On devrait donc le revoir à la reprise avec la D2. Ouf, c’est déjà ça.