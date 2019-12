Le nombre d’arrestations de migrants en transit en hausse de 37% en 2018

Près de 13.000 arrestations administratives de migrants en transit ont été enregistrées par l’Office des étrangers en 2018, indique lundi le journal Le Soir. Un chiffre record en hausse de 37% par rapport à l’année précédente.

Il s’agit du nombre d’arrestations et non du nombre de personnes qui ont transité par la Belgique en vue de rejoindre l’Angleterre. Certains migrants ont pu être interpellés dix fois sur l’année, d’autres jamais.

Cette hausse peut être le reflet d’une présence plus importante de migrants tentant la traversée depuis la Belgique via le port de Zeebruges ou en se faufilant dans des camions sur les parkings d’autoroute, précise Le Soir.

Cette hausse des arrestations traduit aussi des efforts policiers plus soutenus contre la migration de transit. Des efforts vivement encouragés par le pouvoir fédéral (la N-VA, alors encore au gouvernement, en avait fait une priorité), avec des placements en détention qui ont été plus que multipliés par 3 en un an pour les migrants en transit.