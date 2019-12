Des nuages et un peu de pluie ce lundi

Le ciel sera généralement très nuageux à couvert, lundi matin, avec des périodes de (faible) pluie ou de bruine. Ces précipitations concerneront surtout la partie sud-est du territoire en matinée, puis le centre et le nord-ouest du pays l’après-midi.

Les maxima seront voisins de 7 ou 8 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne, et de 9 ou 10 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré, et sur le relief ardennais souvent modéré, de secteur sud. Au nord du sillon Sambre et Meuse, il s’orientera temporairement à l’Est.

En soirée, quelques pluies ou bruines seront encore possibles par endroits, et notamment dans le nord-ouest du pays. Durant la nuit, le temps deviendra généralement sec sous un ciel partiellement nuageux. Les minima, atteints en soirée ou en début de nuit, seront compris entre 6 et 9 degrés.

Le vent deviendra généralement modéré et s’orientera graduellement au secteur sud. Au nord du sillon Sambre et Meuse, il sera d’abord faible d’est à sud-est.