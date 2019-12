Le débrief sportif du week-end: regrets rouches dans le clasico, De Bruyne on fire, exploit pour le Spirou

Le Standard gaspille dans un clasico où Anderlecht prend un point au courage, dixième match sans défaite pour le Sporting Charleroi, exploit pour le Spirou en Coupe de Belgique, Kevin De Bruyne et d’autres Diables rouges régalent,… Voici quelques-uns des moments forts de ce week-end.

Pro League: pas de vainqueur dans le clasico, Charleroi continue d’impressionner, Mouscron vainqueur

Le Standard gaspille, un bon point pour les Mauves dans le clasico

Bagarres dans les rues de Sclessin, un tifo d’amour avant le match, un duel déséquilibré sur la pelouse pendant une période, Amallah et Roofe buteurs ont été les ingrédients du clasico de ce dimanche entre le Standard et Anderlecht.

À Sclessin, les Rouches ont dominé la rencontre mais ont oublié de se mettre à l’abri après l’ouverture du score d’Amallah. Les Mauves en ont profité pour égaliser en seconde période (1-1).

23 sur 27, 10 matches sans défaite: tout va bien pour le Sporting Charleroi

En s’imposant 3-0 face au Cercle Bruges, Charleroi a signé une nouvelle clean-sheet et enchaîne avec un dixième match sans revers. Tout va bien pour les Zèbres qui viennent d’empocher 23 points sur 27 possibles en championnat.

Leur dernière défaite remonte au 4 octobre (1-2 face à Anderlecht).

🔝Le @SportCharleroi cartonne en ce moment !

4?e clean sheet de rang à domicile

9?e match de rang sans défaite

5?e place provisoire du championnat avec 1? de moins pic.twitter.com/HlM9GOqwaP — VOOsport (@VOOsport) December 15, 2019

Mouscron se relance

Enfin! À la recherche d’un succès depuis le 2 novembre dernier, lors de la venue de l’Antwerp au Canonnier, Mouscron est parvenu à renverser la tendance chez son voisin courtraisien. Les Hurlus l’ont emporté 1-2.

Genk renoue avec le succès, Eupen s'incline, Bruges déroule Leader du championnat, Bruges a déroulé face à Malines (3-0). Genk a, enfin, renoué avec le succès en battant Waasland (4-1). Eupen s'est incliné en fin de rencontre face à l'Antwerp (1-0). Quant à Zulte Waregem, il a assuré sa place dans le Top 6 en étrillant Saint-Trond sur le score sans appel de 5-1.

De Bruyne on fire, Thorgan Hazard encore buteur, Vertonghen en sauveur

Deux buts et un assist contre Arsenal: Kevin De Bruyne était on fire ce dimanche. En 16 rencontres, le Diable rouge compte 6 buts et 10 assists. Des statistiques impressionnantes.

Wolverhampton-Tottenham, un duel entre trois Diables rouges qui a souri aux Belgian Spurs. Jan Vertonghen a délivré les siens dans les arrêts de jeu.

Thorgan Hazard a trouvé le chemin des filets pour la troisième fois consécutive en Bundesliga samedi après-midi après avoir marqué contre le Hertha Berlin et Düsseldorf les deux semaines précédentes. Le Diable rouge a ainsi contribué à la victoire du Borussia Dortmund 0-4 à Mayence.

Basket: exploit pour le Spirou, Mons en tête du championnat, blessure pour Doncic

D1: Mons déroule face à Anvers (76-59)

Depuis l’arrivée de Vedran Bosnic, Mons-Hainaut revit. En s’imposant face à Anvers, les Renards prennent la tête du championnat, ex aequo avec Limburg et Ostende (7 victoires en neuf matches).

Coupe de Belgique: Beane et le Spirou forgent l’exploit, le Brussels éliminé

Après un scénario complètement dingue, le Spirou Charleroi a créé l’exploit en éliminant Ostende dès les quarts de finale de la Coupe de Belgique. Anthony Beane a inscrit 33 points et le buzzer beater victorieux.

Depuis 2012, Ostende avait toujours atteint la finale de la Coupe. Ce ne sera pas pour cette année. Un véritable exploit des Carolos.

Déjà vainqueur du match aller sur le parquet du Brussels vendredi soir (79-83), Alost a confirmé ce résultat samedi soir pour se qualifier pour les demi-finales. Un match retour qui a été serré de bout en bout (80-72).

NBA: le magicien Luka Doncic se blesse

Coup dur pour Dallas: son prodige slovène Luka Doncic s’est fait une entorse de la cheville lors de la défaite contre le Heat de Miami samedi. Rookie of the Year l’an dernier et auteur d’un début de saison canon, le Slovène évite une fracture.

Dallas a, en effet, annoncé que ses radios étaient négatives, écartant a priori l’hypothèse d’une fracture.

Tennis: une première pour Goffin et une défaite en demi-finale

Saison ATP terminée, Masters bouclé et Coupe Davis «new-look» attribuée, c’est la trêve des confiseurs pour les tennismen. Repos pris, c’est l’occasion pour certains de reprendre le collier progressivement avant 2020, via de lucratives exhibitions.

C’est ainsi que David Goffin s’est produit à la Diriyah Tennis Cup, le premier événement de tennis professionnel disputé en Arabie saoudite. Le Liégeois s’est incliné en demi-finale face à Daniil Medvedev (6-3, 6-3).

Judo: l’or pour Matthias Casse au Masters

Juste avant ce week-end, on n’oubliera pas de mentionner la belle victoire de Matthias Casse au Masters de judo. Le Belge a décroché la médaille d’or en -81 kg, à Qingdao en Chine.

Cyclo-cross: Toon Aerts met fin à l’hégémonie de Mathieu Van der Poel

Toon Aerts a remporté le Grand Prix Mario De Clercq, quatrième des huit manches du Trophée AP Assurances de cyclo-cross, samedi à Renaix.

Le champion de Belgique s’est imposé devant Eli Iserbyt, 2e à 1:29, et le champion du monde néerlandais Mathieu Van der Poel, 3e à 2:13, qui subit sa première défaite de la saison dans les labourés.

Le champion du monde restait sur une série de 35 victoires d’affilée.

Le lendemain, Mathieu Van der Poel a renoué avec la victoire. Il a remporté le cyclo-cross des Raisins à Overijse. C’est sa dixième victoire de la saison, en onze courses.

Moteurs: Skoda imite Citroën, Munster remporte le rallye du Dévoluy

Malgré une (nouvelle) saison riche en succès dans la D2 du rallye mondial, la catégorie WRC 2, Skoda Motorsport a décidé d’arrêter son implication officielle dans le championnat du monde des rallyes.

Récemment titrée en WRC-2 Pro et en WRC 2, la marque tchèque imite ainsi Citroën Racing qui a quitté le sommet de la discipline il y a quelques semaines

Grégoire Munster, 20 ans, a remporté dimanche le rallye hivernal du Dévoluy, dans le sud de la France. Le jeune pilote belge se succède à lui-même au palmarès après avoir décroché l’an passé au Dévoluy sa première victoire finale dans un rallye.

Ski: Armand Marchant, comme il y a trois ans

Armand Marchant a pris la 18e place du slalom de Coupe du monde de ski alpin de Val d’Isère, dimanche en France, où la victoire est revenue au Français Alexis Pinturault.

Le Thimistérien s’est classé 18e à Val d’Isère comme il y a trois ans, lorsqu’il était devenu le premier skieur belge à prendre des points en Coupe du monde.

