Salzinnes: un passage souterrain sous le chemin de fer

À Salzinnes, la Province a demandé à Infrabel de créer un passage souterrain sous les voies du chemin de fer.

L’implantation de la maison administrative provinciale implique une série d’aménagements afin d’assurer la fluidité du trafic et la sécurité des usagers.

Dans ce contexte, la Province de Namur s’est engagée à aménager une nouvelle voirie reliant la rue Henri Blès et la rue Woitrin via la réalisation d’un passage sous les voies ferrées. Celui-ci nécessite la création de rampes d’accès de part et d’autre du chemin de fer.

Infrabel sera chargée de désigner une entreprise qui effectuera les travaux sous sa supervision.

Premières mises en vente

En septembre dernier, le conseil provincial approuvait le principe de la mise en vente d’immeubles à Namur en vue du déménagement des services provinciaux vers le site de la maison administrative provinciale, à Salzinnes.

Une série d’offres d’achat ont été formulées depuis lors. Le conseil a décidé, dans un premier temps, de vendre les bâtiments situés rue Fumal n° 6 et n° 10, ainsi que les 1er et 2e étages du bâtiment situé à la résidence Médicis, au Rempart de la Vierge. L’approbation de ces ventes s’est réalisée dans une perspective globale prenant en compte la réalité du quartier, son environnement et les projets de réhabilitation annexés.

Le fruit de ces ventes, espère la députation provinciale, permettra de financer, en partie, la maison administrative provinciale.

Par ailleurs, un nouveau délai pour la remise d’offres a été décidé jusqu’au 4 février 2020.