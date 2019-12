P3: Émines remonte 3 buts et s'impose, 22 goals pour le top 5 en série C

La P3A est la seule série dans laquelle des rencontres ont été remises ce dimanche. Dans les deux autres, tout le monde a joué. Quitte à enchaîner les buts...

Ce fut notamment le cas en P3C où les 5 formations en tête du classement sont responsables à elles seules de 22 des 35 buts marqués durant cette 17e journée de championnat.

P3A: Andoy perd le bénéfice du choc de la semaine passée

Sur les huit rencontres initialement prévues lors de cette dernière journée de l'année, seules cinq ont pu avoir lieu puisque les duels entre Schaltin B et Miécret, entre Rochefort B et Bièvre ainsi qu'entre Éprave et Ohey ont été remis pour cause de terrain jugé impraticable.

Battus par Andoy-Wierde la semaine dernière, Gesves a repris les choses en main en s'imposant face à Lustin (5-3). Et le leader a même les choses plutôt bien en mains puisque son dauphin et tombeur d'il y a 7 jours, Andoy, a lui subi la loi de Molignée B (2-1). De quoi reprendre 7 unités d'avance en tête de la P3A.

Eux aussi battus lors de la précédente journée, les Dinantais se sont bien repris face au Condrusien B. À la Citadelle, Dinant n'a pas lésiné sur les buts (5-1). À la maison face à Faulx, Han-sur-Lesse a décroché un important succès (2-0), qui permet aux Grottis de revenir à hauteur de leur adversaire du jour. Vendredi soir, Houyet et Assesse n'ont eux pas réussi à se départager (3-3). Les Assessois sont les spécialistes du match nul, avec 7 partages depuis le début de la saison, soit le plus grand nombre de nuls en P3.

P3B: Éghezée s'adjuge le match au sommet, Émines renversant

Éghezée s'est rassuré avant la trêve hivernale. En s'imposant face au leader Sauvenière (2-1), les Éghezéens reviennent à un point de la tête alors que les crampons seront rangés pour la fin de l'année.

Match spectaculaire s'il en est du côté d'Émines... Opposés à Leuze, les locaux ont été menés 0-3 avant de se réveiller et de revenir à 3-3 et de finalement s'imposer 4 buts à 3! C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une fameuse "remontada".

Autre formation sur le podium, Taviers s'est imposé à Temploux (2-3) tandis que la lanterne rouge du FCO Namur B s'est largement inclinée face à Petit-Waret (2-5). Les équipes B de Fernelmont-Hemptinne et d'Arquet ont signé leur victoire sur un score identique: 3-1, les premiers contre Grand-Leez B et les seconds contre Jambes B. Dans la dernière rencontre de la série, Saint-Germain a battu Rhisnes B (4-2).

P3C: Le top 5 en grande forme

Bioul (2e) 6 - 0 Ligny B.

Pesche B 0 - 6 Couvin B (4e).

Somzée (5e) 5 - 0 UR Namur FLV B.

Gimnée-Mazée 2 - 3 Moustier (3e).

Thy-le-Château 0 - 2 Tarcienne (1er).

Au total, ce sont donc 22 buts qu'ont marqué à elles cinq les 5 équipes en tête du classement de P3C. Plutôt pas mal quand on sait que 35 goals ont été inscrits ce dimanche après-midi.

Les 13 autres buts ont été signés dans les 3 autres matches : Walcourt - Biesme B (1-3), Surice B - Philippeville (4-2) et Flavion B - Denée (0-1).

