P2: Sart-Bernard cale à Meux, Flavion et Anhée tenus en échec

Un nouveau changement de leader en P2A, une série qui reste décidément bien indécise. Deux matches remis.

Et des buts à la pelle en P2B par les ténors de la série... Retrouvez tous les résultats de la dernière journée de l'année en P2 namuroise.

P2A: Malonne passe devant, Anhée et Haversin battus

Comme en P2B (voir ci-dessous), un match n'a pas eu lieu en P2A: Havelange - Lisogne a été remis.

Alors que Beauraing B n'a pas fait dans le détail lors de la réception de Dion (6-0), les Ardennais n'étaient pas en reste ce week-end... À Petigny-Frasnes, Gedinne s'est imposé 0-4 et revient à deux points du duo de leaders. Les autres "sudistes" se sont tous imposés hors de leurs bases: Morialmé à Haversin (1-2), Pondrôme à Vencimont (1-3) et Surice à Anhée (1-2).

Malonne a pu se contenter d'un succès par un seul but contre Évelette (1-0) pour reprendre la tête de la P2A car, dans le même temps, Flavion a été tenu en échec à Jambes (2-2). Malonnois et Florennois ont chacun 37 points au compteur mais les Verts totalisent une victoire de plus au terme de cette année 2019.

P2B: Ligny et Tamines carburent aux goals, Sart-Bernard trébuche chez le leader

Pas de septième match sans défaite du côté de Sart-Bernard. Les hommes de De Ketelaere ont marqué un coup d'arrêt chez le leader Meux B, en s'inclinant 6-2. Le reste du podium s'est également imposé ce dimanche, avec plus ou moins de facilité. Ligny, dauphin des Meutis, n'a laissé aucune chance aux Olympiens du FCO Namur (6-0) alors que le résultat d'Arquet (3e) est plus étriqué puisque les Vedrinois ont écarté Loyers B par un but d'écart (3-2). C'est Tamines B (4e au classement) qui a passé le plus de buts ce week-end, grâce à ses 8 réalisations face à Flawinne, qui en a tout de même marqué deux (8-2).

En ouverture de cette 17e journée, Bossière s'est imposé chez lui face à Achêne (3-0). À égalité de points avec la lanterne rouge flawinnois, les Cinaciens gardent leur avant-dernière place au nombre de victoires.

L'unique victoire à l'extérieur de la série est venue de Naninne, vainqueur d'Auvelais (1-4). Dans la dernière rencontre du week-end, Aische B est venu à bout de Floreffe (3-0). Gembloux - Schaltin a pour sa part été remis.

À lire dans L’Avenir de ce lundi 16 décembre 2019, et sur tablette, smartphone ou PC.