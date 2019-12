Pour Greenpeace, la COP25 est «une attaque contre l’âme de l’accord de Paris»

La COP25, qui s’est achevée dimanche midi à Madrid, débouche sur «un résultat totalement inacceptable», selon Greenpeace, qui parle d’une véritable «attaque contre l’âme de l’accord de Paris.»

L’ONG fustige tant «la cupidité cynique de l’industrie fossile» qui a «plongé la lutte contre le changement climatique dans une crise profonde» que les responsables politiques «perdus dans des querelles sans fin au sujet de l’article 6 qui réglemente le marché du carbone, et n’ont fait preuve d’aucun engagement pour réduire leurs émissions.»

«Les gouvernements doivent reconsidérer complètement la manière dont ils mènent les négociations sur le climat, car le résultat de cette COP est totalement inacceptable», juge Jennifer Morgan, directrice de Greenpeace International. «Nous avions besoin d’une décision qui soit une réponse adéquate à l’appel des jeunes, ce que le milieu scientifique considère comme une priorité et qui reconnaît l’urgence climatique. Au lieu de cela, grâce à une présidence chilienne faible, les bloqueurs climatiques tels que le Brésil et l’Arabie saoudite ont pu négocier des transactions de CO2 sans être dérangés et les scientifiques et la société civile ont été aplatis.»

Pour Greenpeace, l’engagement de l’Union européenne en faveur de la neutralité climatique a été «l’un des rares points d’espoir dans la sombre atmosphère de Madrid.» Avec des pays comme la Chine, l’Inde et les pays progressistes du Sud, l’UE peut donner un nouveau souffle à l’accord de Paris l’année prochaine, estime encore l’ONG.

Greenpeace juge enfin que la Belgique continue à figurer parmi «les élèves les plus faibles de la classe» et doit «travailler de manière urgente et cohérente pour élever son ambition».

Greenpeace Belgique pointe du doigt le gouvernement flamand qui «refuse obstinément de montrer toute ambition climatique» alors que «les gouvernements wallon et bruxellois adoptent une attitude plus positive».