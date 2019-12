PHOTOS | 10 000 spectateurs pour la reconstitution explosive des combats à Hardigny

Le village d'Hardigny (Bastogne), ou plutôt l'un de ses champs, a été le théâtre d'une impressionnante reconstitution d'un combat entre Américains et Allemands ce dimanche en fin de matinée.

Quelque 10 000 personnes, selon la police, ont envahi les patures d'Hardigny ce dimanche en fin de matinée pour assister à la reconstitution des affrontements du 18 décembre 1944 entre les unités de la Task Force Booth (US 9th Armored Division) et les éléments de reconnaissance de la 2.Panzer Division au début de l’offensive. Des affrontements qui ont eu lieu dans les villages d’Hardigny et de Neufmoulin. Quasiment perdu d'avance, ce combat et le sacrifice des Arméricains ont permis aux Alliés de gagner du temps en attendant la 101e division aéroportée.

Une reconstitution impressionnante grâce aux nombreux effets pyrotechniques, aux quelque 300 figurants et une vingtaine de machines militaires de différents types.

Poursuivez l'information dans l'Avenir Luxembourg de ce lundi 16 décembre.