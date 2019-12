Suivez Standard – Anderlecht en direct et en vidéos

Conflit horaire avec le foot amateur: «Ce sont des brigands»

La programmation du clasico un dimanche à 14h30 a fait grincer des dents les instances du foot amateur.

Désabusé, le président du Racing Club Stockay-Warfusée en a marre des promesses en l’air de la part des instances dirigeantes du football belge. «Ce sont des brigands. On dit toujours qu’on va faire quelque chose pour le foot amateur mais on le torpille. Si l’Union belge s’obstine, il va y avoir une scission et je ne sais même pas comment on va réussir à sortir de jeunes joueurs», affirmait Jean-Pierre Dalla Costa avant la rencontre.

«Le foot amateur trouve dommage que la Ligue pro programme des matches en concurrence avec les divisions amateurs mais cela fait des années que ça dure et ce n’est pas près de changer», lançait David Delferière, président de l’Association des clubs francophones de football. «Avec la renégociation des droits TV, je m’attends à un étalage des matches encore plus grand à l’avenir. Je suis intimement convaincu qu’il y aura des rencontres de D1 le dimanche à midi, à 14h et à 16h. On en viendra peut-être même à jouer à l’heure de la messe», ironisait le boss du foot francophone avant le clasico.

+ RELIRE | D1 belge et foot amateur en concurrence le dimanche : « Bientôt des matches à l’heure de la messe… »