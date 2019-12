Comme il y a 3 ans, Armand Marchant 18e du slalom de Val d’Isère

Armand Marchant a pris la 18e place du slalom de Coupe du monde de ski alpin de Val d’Isère, dimanche en France, où la victoire est revenue au Français Alexis Pinturault.

Dossard N.38, Armand Marchant avait signé en 55.15 le 21e temps de la première manche, se qualifiant pour la seconde, qu’il a terminée en 55.48. Avec un temps cumulé de 1:50.63, il termine à 2.72 du vainqueur, Alexis Pinturault. Le Français s’est imposé en 1:47.91, s’adjugeant sa première victoire en Coupe du monde de slalom depuis 2014.

Pinturault, termine devant le Suédois Andre Myhrer, 2e à 1.44, et l’Italien Stefano Gross, 3e à 1.47. Avec cette 25e victoire en Coupe du monde, la 3e en slalom, il s’empare par la même occasion de la tête du classement général.

Comme il y a 3 ans

Armand Marchant s’est classé 18e à Val d’Isère comme il y a trois ans, lorsqu’il était devenu le premier skieur belge à prendre des points en Coupe du monde. Le Thimistérien s’était ensuite gravement blessé à la suite d’une chute à Adelboden en janvier 2017. Victime d’une fracture du plateau tibial, mais aussi d’une déchirure des ligaments croisés et du ménisque, il avait dû subir pas moins de sept opérations et n’avait repris le ski en décembre 2018.

Après avoir renoué avec la compétition cet été lors d’une tournée en Nouvelle-Zélande et en Australie, Marchant avait retrouvé la Coupe du monde après trois ans d’absence le 24 novembre dernier à Levi, en Finlande, où il avait pris la 28e place du slalom.

Prévu samedi, le slalom de Val d’Isère a été annulé à cause du vent et reporté à dimanche, ce qui a entraîné l’annulation du slalom géant, que devaient disputer Armand Marchant et Sam Maes. Le géant de Val d’Isère sera reprogrammé plus tard dans la saison dans une autre station.