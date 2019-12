Standard: 1 but, 1 passe et Limbombe rentre (déjà) à Nantes

Arrivé au Standard en prêt de Nantes l’été passé, Anthony Limbombe va y rentrer dès cet hiver.

Anthony Limbombe ne restera pas au Standard en 2020. Arrivé fin juin au Standard après avoir passé une année noire à Nantes, l’ex-Brugeois va déjà rentrer chez les Canaris cet hiver, annoncé le média français 20 minutes. Le FC Nantes, entraîné par Christian Gourcuff depuis août, souhaite rapatrier son ailier pour renforcer son secteur offensif.

Un seul but en six mois

En six mois, Limbombe n’aura pas réussi à s’imposer à Sclessin, la faute, en bonne partie à une blessure au genou subie... en amical contre Saint-Trond, le 11 octobre. Le club liégeois, qui espérait réaliser un coup comme il l’avait fait avec Maxime Lestienne, et disposait d’une option d’achat d’environ sept millions d’euros, n’aura pas vraiment tiré profit des qualités de l’ex-Diable rouge. Il aura inscrit un but et délivré une passe décisive en 280 minutes sous le maillot liégeois.