D2-D3 Amateurs: Meux s'impose à l'arraché, Rochefort se relance, Wavre en difficulté

Meux s'en sort tardivement mais méritoirment, un match remis suite à un incendie, Rochefort se remet sur pied après sa Saint-Nicolas ratée... Revivez l'ensemble des matches de D2 et D3 amateurs de ce week-end.

D2 Amateurs

RAAL - Tilleur 2-0

Buts: Louagé (1-0, 27e), Depotbecker (2-0, 34e)

Couvin-Mariembourg - Acren-Lessines : REMIS + d'infos

Meux - Solières 3-1

Buts : Salime (0-1, 28e), Paquet (1-1, 78e), Kinif (2-1,88e), Smal (3-1, 93e)

A l'arraché, in extremis, mais mérité. Meux a tardé à trouver la faille dans la défense de Solières qui avait jusque là réussi le hold-up parfait en marquant sur son (presque) seul tir du match. Paquet, comme au match aller, a débloqué le compteur meuti avant que Kinif - à la bonne place sur un ballon perdu - et Smal ne viennent finalement offrir un succès tardif mais mérité aux Meutois.

Durbuy - Onhaye 2-1

Buts : Choukry (1-0, 25e), Demarteau (2-0, 58e, pén.), Hendrick (2-1, 90e)

Onhaye a une nouvelle fois réagi trop tard. Hendrick réduisait l'écart à la 90e, mais c'était déjà 2-0. Choukry avait surpris De Vriendt sur un centre-tir à la 25e, Demarteau avait réussi une panenka sur pénalty, après un accrochage de De Vriendt sur Hanrez. Les Walhérois patinent en fond de classement... Durbuy est lui, plutôt à l'abri.

D3A Amateurs

Pont-à-Celles Buzet - Walhain 0-3

Buts : Mathieu (0-1, 24e), Javorina (0-2, 35e), Kaba (0-3, 90e)

Le PAC n'a pas vu le jour face à Walhain qui s'est facilement imposé sur le score de 0-3. Mathieu, Javorina ont donné un avantage confortable à la pause (0-2), Kaba fixait les chiffres en fin de match. Les Walhinois sont bien au contact du groupe de tête. C'est plus compliqué pour Pont-à-Celles en fond de classement.

Wavre Sports - Kosova Schaerbeek 0-2

Buts : Diasombe (0-1, 48e), Kosatepe (0-2, 65e, pén.)

Wavre s'enfonce à la place de lanterne rouge suite à cette nouvelle défaite face au Kosova Schaerbeek. Un match qui s'est animé en seconde période. Diasombe ouvrait la marque. Wavre concédait ensuite un pénalty fatal, qui permettait à Kosatepe de signer le break et d'entériner la victoire. Une victoire, les Wavriens n'en ont plus signée depuis le 13 octobre...

Tournai - Ent. Manage 1-0

But : Willot (1-0, 46e)

Précieuse victoire avant la trêve pour Tournai qui s'installe comme un cador de la série. Face à Manage, c'est Willot, lancé par Frutos qui a signé l'unique but de la rencontre, en tout début de seconde période. Une réalisation suffisante pour s'adjuger les 3 points et rester installé dans le trio de tête.

D3B Amateurs

Ciney - Aische : REMIS

SC Habay La Neuve - Rochefort 3-5

Buts : Copette (1-0, 10e), N'Diaye (2-0, 27e), Lambert (2-1, 34e ; 2-2, 55e), Jacob (3-2, 66e, pén.), Lepicier (3-3, 73e), Claude (3-4, 79e), Ouedraogo (3-5, 89e)

Exclusion : Raboteur (93e - 2e jaune)

Spectacle et rebondissements dans cette partie un peu folle entre Habay et Rochefort... Habay a d'abord mené 2-0, avant un doublé du Rochefortois Lambert pour recoller à 2-2. Habay repassait devant via Jacob (3-2). Mais les Marcassins signaient un solide dernier quart d'heure, où ils en plantaient 3. Score final 3-5. Rochefort se remet de sa lourde défaite.