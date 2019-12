Le fils de Donald Trump appelle à inonder les démocrates d’appels téléphoniques

Un des fils de Donald Trump a appelé, sur le réseau social Twitter, les partisans du président américain à bombarder les députés démocrates d’appels téléphoniques et de tweets.

Cette manoeuvre intervient alors que le locataire de la Maison blanche est visé par une enquête en destitution et qu’un vote à cet effet a lieu la semaine prochaine à la Chambre des Représentants.

Donald Trump Junior a incité les alliés de son père à multiplier les appels téléphoniques dans une série de messages sur Twitter auxquels étaient liés les profils Twitter et numéros de téléphone de 31 démocrates. La publication a ensuite été partagée par le président.

«Assez! Ces démocrates dans les districts de Trump ont dit qu’ils soutenaient @realDonaldTrump. Ils ont menti. Il est temps désormais qu’ils entendent parler de NOTRE MOUVEMENT. Voici une liste complète de leur noms et numéros de téléphone. Appelez-les sans interruption, envoyez-leur des tweets, expliquez-leur que ce n’est pas possible et que vous vous en souviendrez en novembre», lors de la prochaine présidentielle, a-t-il lancé.

