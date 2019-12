PHOTOS | Le patriotisme de Bastogne commémoré à travers un fameux cortège

Si cette édition 2019 du Nuts week-end est exceptionnel, les traditions ne sont évidemment pas oubliées, loin de là. Sur le coup de 14h30, le cortège patriotique, rassemblant officiels, associations patriotiques et vétérans, a démarré des Bastogne Barracks pour traverser la Grand-rue et se reccueillir au monument Patton puis au monument Mc Aulife. Après les dépôts des fleurs, le cortège a remonté la ville pour rejoindre l’Hôtel de Ville et le fameux jet de noix.

Un jet de noix qui s’est, une nouvelle fois, déroulé sans anicroche, pour le plus grand bonheur des petits et grands venus en nombre.

