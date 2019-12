Environ 250 «Sardines» rassemblées à Bruxelles pour dénoncer le populisme en Italie

Environ 250 personnes se sont rassemblées samedi après-midi place de l’Albertine, au pied du Mont des Arts à Bruxelles, pour protester contre «la dérive populiste de la politique italienne et la propagation des idées souverainistes et racistes au niveau européen».

La manifestation avait lieu un mois jour pour jour après la naissance du mouvement spontané des «Sardines», à Bologne (nord de l’Italie).

«Notre message est universel. Nous sommes solidaires, nous voulons aider notre prochain, nous sommes humains et l’humanité ne se marchande pas. Nous sommes inclusifs, nous croyons à l’intégration par la culture, nous sommes pacifistes, non-violents et féministes, car une société juste n’est pas possible sans égalité des sexes», ont résumé les manifestants.

En outre, «nous sommes anti-fascistes», ont-ils martelé. «Nous apportons un message d’espoir, nous croyons à la vraie politique et nous voulons la soutenir. Nous ne voulons plus du discours des dernières années, nous voulons un message solidaire, altruiste et nous espérons être pris au sérieux.»

Le mouvement, qui défie Matteo Salvini, est né le 14 novembre dernier sur la place centrale de Bologne, en marge d’une prise de parole de l’ex-ministre de l’Intérieur. Un flash mob avait rassemblé quelque 12 000 personnes, surpassant ainsi largement le nombre de militants participant au meeting de Salvini au PalaDozza, dont la capacité est de 5 700 places.

Le nom de Sardines a dès lors été choisi par analogie à ces petits poissons serrés les uns contre les autres dans des boîtes de conserve.