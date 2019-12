La Corée du Nord affirme avoir réalisé un nouveau «test crucial»

Frustré par le maintien des sanctions malgré trois sommets depuis juin 2018 avec le président américain Donald Trump, Pyongyang a fixé un ultimatum à Washington pour la fin de l’année et lui a récemment promis un «cadeau de Noël» faute de progrès. AFP

Un nouveau test «crucial» a été mené avec succès sur la base de lancement de satellites de Sohae, sur la côte nord-ouest de la Corée du Nord. Le site a tout l’air d’un centre spatial pour mettre des satellites sur orbite, mais…

La Corée du Nord a réalisé un nouveau «test crucial» sur son site de lancement de satellites de Sohae, a rapporté ce samedi l’agence officielle KCNA, au moment où les négociations avec Washington sur le programme nucléaire nord-coréen sont dans l’impasse.

Cette annonce intervient à la veille de l’arrivée à Séoul, pour trois jours de visite, de l’émissaire des États-Unis pour la Corée du Nord, Stephen Biegun, et après un test jeudi au-dessus du Pacifique d’un nouveau missile balistique de moyenne portée par Washington.

Selon un porte-parole de l’Académie nationale des sciences de défense cité par KCNA, «un nouveau test crucial a été mené avec succès sur la base de lancement de satellites de Sohae le 13 décembre de 22h41 à 22h48» (14h41 HB à 14h48 HB). Les «succès en matière de recherche» seront «appliqués pour améliorer encore la dissuasion nucléaire stratégique fiable» de la Corée du Nord, a-t-il ajouté.

L’agence ne fournit aucun autre détail sur le test.

Frustré par le maintien des sanctions malgré trois sommets depuis juin 2018 avec le président américain Donald Trump, Pyongyang a fixé un ultimatum à Washington pour la fin de l’année et lui a récemment promis un «cadeau de Noël» faute de progrès.

Situé sur la côte nord-ouest de la Corée du Nord, le site de Sohae, également connu sous le nom de Tongchang-ri, a été au cœur de la diplomatie à trois entre Pyongyang, Séoul et Washington depuis plus d’un an. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un avait promis sa fermeture en septembre 2018 lors d’un sommet avec le président sud-coréen Moon Jae-in.

Le site a tout l’air d’un centre spatial pour mettre des satellites sur orbite. Mais les Nord-Coréens l’ont utilisé pour plusieurs lancers de fusées condamnés par la communauté internationale qui dénonce des entraînements au tir de missiles à longue portée. Les moteurs de fusées sont connus pour être ré-adaptables sur des missiles.

Les négociations entre Washington et Pyongyang sont au point mort depuis l’échec du sommet de Hanoï en février. À l’approche de la date limite qu’elle a fixée pour la fin de l’année, la Corée du Nord multiplie les déclarations péremptoires.